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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.23 14:45

Губернатор Андрей Чибис: многодетной семье из Североморска помогут решить жилищный вопрос

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан в формате видеоконференции провёл встречу с руководителями регионов по обращениям граждан, поступившим Президенту России. Одно из обращений было от многодетной семьи Байда из Североморска по поводу жилья. Вопрос будет решён.

Сергей Байда обратился с просьбой оказать содействие в предоставлении его семье трёхкомнатной квартиры по договору социального найма. В настоящее время семья снимает двухкомнатную квартиру у частного лица.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что семье помогут решить жилищный вопрос.

«Статус семьи соответствует тому, чтобы получить жильё по социальному найму. В ближайшее время освобождается трёхкомнатная квартира, и 19 мая семье покажут это помещение. Если квартира устроит, то она будет предоставлена им по договору социального найма», – подчеркнул глава региона.

Александр Гуцан поручил губернатору Андрею Чибису держать вопрос на личном контроле, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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