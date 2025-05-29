Губернатор Андрей Чибис: многодетные семьи смогут получить денежную компенсацию расходов за приобретение земельного участка, а единая денежная выплата на улучшение жилищных условий будет увеличена до полумиллиона рублей

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, отвечая вчера на вопрос депутата Станислава Гонтаря в рамках ежегодного отчёта перед Мурманской областной Думы, объявил о принятом решении повысить размер единой денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий. Выплата составит 500 тысяч рублей.

Для получения выплаты вместо земельного участка семья должна подать заявление в орган местного самоуправления. По информации Минстроя Мурманской области, за пять лет такую выплату в Кольском Заполярье получили 467 семей.

Кроме того, в ходе отчёта глава региона дал поручение расширить меры поддержки многодетных семей по улучшению жилищных условий. Так, многодетные семьи, которые самостоятельно приобрели за счёт собственных средств земельные участки, смогут получить денежную компенсацию расходов на их приобретение в виде земельного сертификата.

Воспользоваться такой мерой поддержки смогут многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, состоящие на учёте для бесплатного получения участка, а также семьи, уже реализовавшие свое право на бесплатное получение участка для ИЖС, однако, вернувшие его в муниципальную собственность или государственную собственность Мурманской области по причине отсутствия на нём объектов инфраструктуры.

В рамках новой меры к земельному участку будут предъявляться следующие требования: он должен быть расположен на территории Мурманской области, а также подходить для возведения на нём жилого дома (виды использования – индивидуальное жилищное строительство, ведение садоводства или личное подсобное хозяйство).

«Многодетные семьи, проживающие в нашем регионе, бесплатно получают землю либо в качестве альтернативы – выплату, которую направляют на первоначальный взнос, либо платёж по ипотеке, а также на покупку или строительство жилья. Таким образом, семьи пользуются этой мерой социальной поддержки, исходя из собственных потребностей и приоритетов. Увеличение размера выплаты, а также введение денежной компенсации расходов за покупку земельного участка в виде земельного сертификата позволит многодетным семьям в Заполярье обеспечить дополнительные ресурсы для повышения качества жизни», – отметил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/