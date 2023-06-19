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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.23 13:00

Губернатор Андрей Чибис: Мурманская область демонстрирует динамику роста по всем ключевым показателям, которые обозначены Президентом РФ

Сегодня на оперативном совещании губернатор прокомментировал выступление Президента Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского Международного экономического форума. Андрей Чибис подчеркнул, что Мурманская область уже сейчас демонстрирует динамику роста по всем ключевым показателям, обозначенных главой страны.

«Президент России отметил, что Мурманский транспортный узел – один из ключевых инфраструктурных проектов Севморпути. Также он объявил о новых инструментах и мерах поддержки для бизнеса и людей. Из главного – с 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%. Мы уже приступили к проработке всех задач, озвученных Владимиром Владимировичем, чтобы продолжать развитие Мурманской области. И хочу отметить, что регион уже сейчас демонстрирует динамику роста по всем ключевым показателям, обозначенных Президентом», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе совещания глава региона подчеркнул, что в этой связи особое внимание важно уделять системе образования и подготовке будущих специалистов.

«Подготовка специалистов на нашей территории, в наших колледжах и университете должна быть в рамках тех проектов, которые мы сегодня реализуем и запускаем. Учить надо тому, что востребовано сейчас и что будет востребовано в течение следующих 5-10 лет», – сказал губернатор.

 

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