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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.24 11:00

Губернатор Андрей Чибис: Мурманская область готова к прохождению осенне-зимнего сезона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в формате видеоконференцсвязи принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в зимний период, которое состоялось по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО.

Заседание провёл заместитель полномочного представителя Олег Логунов. В формате видеосвязи в нём приняли участие главы регионов Северо-Запада России, руководители территориальных органов Росгидромета, Ростехнадзора, МЧС России в СЗФО, а также представители ряда других заинтересованных министерств и ведомств.

«Особого внимания руководителей регионов требуют вопросы, которые носят каждодневный характер и особо чувствительны для населения: это своевременная расчистка дорог, уборка улиц и кровель от снега и наледи, а также организация слаженной и чёткой работы аварийно-восстановительных бригад и пожарно-спасательных подразделений», – подчеркнул Олег Логунов.

В докладе глава региона Андрей Чибис отметил, что Мурманская область готова к прохождению отопительного периода 2024/2025.

«Ситуация достаточно стабильная. Все объекты подготовлены, сформированы аварийно-спасательные бригады, в высокой степени готовности находятся система РСЧС, наши пожарные спасатели, заключены контракты на содержание федеральных трасс и региональных дорог», – сказал губернатор.

Отопительный период 2024/2025 на территории региона начался в соответствии с установленными нормами. Период проходит в штатном режиме, аварий на объектах жилищного фонда и социальной сферы зафиксировано не было, технологические нарушения устранялись в кратчайшие сроки.

Для сохранения тенденции безаварийного прохождения зимнего периода и в целях своевременного реагирования и сокращения сроков ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства региона создана группировка сил и средств в составе 2325 человек и 1842 единиц техники, а также в целях обеспечения пожарной безопасности и готовности к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ привлекается группировка сил общей численностью 4119 человек и 914 единиц техники.

Для обеспечения бесперебойного и надёжного функционирования объектов и систем жизнеобеспечения в этом году из областного бюджета с учётом муниципального финансирования на подготовку к отопительному периоду были выделено более 122 млн рублей. Данные средства направлены на ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных, насосных станций, сетей тепло-, водо- и электроснабжения в муниципалитетах региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что в регионе четвёртый отопительной сезон подряд наблюдается динамика по снижению количества технологических нарушений: по сравнению с отопительным периодом 2019/2020 года таких нарушений стало вдвое меньше.

Губернатор отметил, что, несмотря на высокую стоимость, в регионе сформированы запасы топочного мазута.

«Из областного бюджета только в этом году на закупку мазута мы направили более 7 млрд рублей, ещё необходимо порядка 3 млрд. Запасы сформированы, хотя это очень непросто с учётом роста его стоимости. Регион готов, но стоимость топлива и огромные затраты регионального бюджета на прохождение отопительного периода ежегодно – острый для нас вопрос, который требует актуализации. Нужно либо вводить лимит по фиксированной цене, либо получать государственную поддержку», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам заседания комиссии приняты протокольные решения, направленные на минимизацию возможных угроз при прохождении отопительного периода 2024/2025 гг. Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе организован контроль за их исполнением.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28811&page=1

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