Губернатор Андрей Чибис: «Мурманская область первой в стране стала проводить локейшн-туры, теперь настал момент стать пионерами по внедрению экологичного подхода при организации съёмок»

В канун Дня российского кино на оперативном совещании правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис рассказал о важных инициативах, благодаря которым развивается креативная экономика региона.

«В Кировске и Апатитах состоялся первый фестиваль современного кино. Мероприятие проводилось по инициативе северянина и известного в стране журналиста Андрея Малахова при содействии регионального правительства, компании «ФосАгро» и собрало почти пять тысяч зрителей. В числе приглашенных гостей значились Наталья Варлей, Юрий Назаров, Никита Малинин, Лариса Лужина, Марина Яковлева и другие известные отечественные деятели искусства и кино», – поделился глава региона.

Напомним, что фестивальная программа включала концерты, мастер-классы и благотворительные мероприятия, которые проходили на протяжении пяти дней на площадках Дворцов культуры в Апатитах и Кировске. Ключевым событием стали открытые показы современного художественного и документального кино. За лучшую режиссёрскую работу была отмечена Наталья Гугуева, представившая на первом фестивале современного кино в Хибинах фильм «Туман». Съёмки ленты проходили в Кольском Заполярье в 2021 году, она получила поддержку субсидии правительства Мурманской области и уже завоевала множество наград на российских и зарубежных кинофестивалях.

«Отмечу, что развитие креативных индустрий, в том числе кинопроизводства, является одной из приоритетных задач в укреплении региональной экономики. Ведь кино – это не только съёмочный процесс. Это ещё и событийные мероприятия, конкурсы и фестивали, которые активно развивают сферу услуг, делают регион привлекательным для туристов», - подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что в рамках реализации плана «На Севере – жить» с 2021 год молодым режиссёрам и продюсерам было выделено уже 14 грантов общим объёмом 7 млн рублей. А всего за пять лет в Мурманской области поддержку получили более 150 культурных проектов, что обеспечило увеличение числа проектов, съёмки которого велись в регионе, в 20 раз.

Продолжая тему развития индустрии, губернатор Андрей Чибис поделился уникальной для России инициативы, которую регион реализует с 2023 года.

«Мы первыми в стране стали проводить локейшн-туры, теперь настал момент стать пионерами по внедрению нового экологичного подхода при организации съёмочного процесса. Первым шагом в этом важном направлении стало внедрение в Мурманской области программы «Зелёный экран». Она нацелена на сокращение углеродного следа проектов, снятых в условиях Крайнего Севера и Арктики. В том числе за счёт сокращения количества ввозимого в Арктическую зону технического оборудования, его замещения местными ресурсами и привлечении местных специалистов», – отметил глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Андрей Чибис подчеркнул, что, обеспечивая развитие одной из наиболее перспективных сфер креативной экономики, необходимо также быть уверенным в том, что процесс съёмок не наносит вреда хрупкой экосистеме Арктики. Поэтому по его поручению с 2023 года разрабатывается и внедряется программа «Зелёный экран», одним из элементов которой стал специально разработанный калькулятор углеродного следа «Кладония».

В завершении доклада губернатора выразил уверенность в том, что инициатива будет востребована среди крупных компаний и начинающих режиссёров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/