Губернатор Андрей Чибис: «Мы делаем всё возможное, чтобы наладить в новых российских субъектах мирную жизнь»

Сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве, говоря о годовщине присоединения к России четырёх новых субъектов – Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что общее будущее в новых регионах создают все жители России.

«Год назад, 30 сентября, произошло историческое и судьбоносное событие для нашей страны – были подписаны договоры о принятии в состав России четырёх новых регионов. За полгода, с момента как Мурманская область заключила соглашение о сотрудничестве с Приморским районом Запорожской области, мы уже отработали на 40 объектах, и многие из них – жизненно важные. Ещё раз хочу сказать спасибо коллегам за работу», – сказал губернатор.

Также глава региона привёл слова Президента РФ Владимира Путина, которые он сказал в видеообращении по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией.

«Мы – один народ и вместе всё преодолеем, ответим на любые вызовы. И мы сегодня делаем всё возможное, чтобы наладить в новых субъектах мирную жизнь», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru