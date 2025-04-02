Губернатор Андрей Чибис: мы должны вести работу так, чтобы больше детей оставалось в семьях, эта задача была поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в понедельник, 31 марта, в Мурманске состоялось заседание правительства Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса. В повестке – итоги работы уполномоченного по правам ребёнка Алевтины Андреевой и уполномоченного по правам человека Михаила Шилова.

Открывая заседание, глава региона отметил, что в Мурманской области наметилась тенденция по снижению обращений, касающихся острых вопросов.

«В целом, обращений к уполномоченному по правам ребёнка стало меньше, за год зафиксировано 307 обращений. Важно, что чаще всего люди обращались по вопросу разъяснений. Уполномоченным проведено 56 личных приёмов, велась активная работа с родителями и детьми по правовому просвещению», – сказал глава региона.

Андрей Чибис акцентировал, что особое внимание в Мурманской области уделяется поддержке семей.

«Задача, поставленная Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, чтобы больше детей оставались в семьях. Профилактическая работа должна быть ориентирована именно на это. Эту задачу в рамках визита в регион обозначала также Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. С учётом этого донастраиваем системы. В результате государственно-частного партнёрства с участием благотворительного фонда «Страна для детей» и Фонда Жени Шохиной «Живём» отремонтированы квартиры для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организована помощь многодетным и малообеспеченным. Это принципиально важный момент», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что приоритетная задача правительства Мурманской области – повышение демографии.

«Мы стремимся поддерживать семьи с детьми на всех этапах их жизни. Напомню, что эта задача также зафиксирована Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», – отметил губернатор.

Глава региона отметил, что сегодня в области проживает 114 тысяч семей с детьми, из них 10,7 тысячи — многодетные. С 2017 года численность многодетных семей выросла на 57%.

«В регионе действуют 27 мер поддержки для семей с детьми. Среди них: сертификат на региональный материнский капитал, выплаты по программе «Зарплата мамы», выплаты ко Дню знаний. Отмечу, что многодетные семьи – приоритетная группа программы «Свой дом в Арктике». Уже выдано более 290 сертификатов. Сумма, которая выдается семьям, больше, чем стандартная выплата: составляет 1,5 млн рублей. А также в 2025 году запущены новые проекты. Среди них: «Зарплата мамы 2.0», программа предусматривает поддержку для нуждающихся семей со вторым ребёнком; «Родовая сумка» – всё самое необходимое для мам в роддомах. Также мы запустили ещё один проект – «На Севере – малыш». Кроме того, с 2025 года многодетные семьи не платят транспортный налог на один автомобиль. На поддержку семей в бюджете 2025 года заложено почти 5 миллиардов рублей», – сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что особое внимание также уделяется семейным пространствам «СОПКИ.СЕМЬЯ».

«В 2023–2024 годах мы открыли 7 таких площадок в Мурманске, Североморске, Полярном, Заполярном, Печенге, Алакуртти и Оленегорске-2. Эти пространства посетили более 42 тысяч человек – для многих это место отдыха и общения. Будем продолжать и в этом году эту работу. Все представленное выше – это не просто задачи и цифры, а забота о будущем нашей области, семьях, наших детей. И мы на этом не останавливаемся. По итогам мы скорректируем наши планы и примем дополнительные меры», – заключил Андрей Чибис.

В обсуждении этого вопроса на заседании правительства Мурманской области принял учасмтие и Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы.

— Защита прав северян разных возрастов заслуживает самого пристального внимания, и в нашем регионе эта работа ведётся на достаточно высоком уровне, – отметил глава регионального парламента Сергей Дубовой. – Уполномоченные, кандидатуры которых утвердила Мурманская областная Дума, в своей деятельности используют комплексный подход, включая работу на законодательном поле. Каждое обращение – это отдельная история, к которой применяется индивидуальный подход и тщательная отработка. Поэтому не удивляет тот факт, что количество обращений год от года становится меньше, и всё чаще они носят разъяснительный характер. Стоит подчеркнуть, что с омбудсменами у депутатов областной Думы выстроено тесное системное взаимодействие. Они участвуют в личных приемах граждан, сразу же подключаясь к решению проблемы, и заседаниях профильных комитетов, также проводят свои мероприятия на площадке Думы с участием парламентариев.

В ближайшее время отчеты планируется обсудить на заседании Думы.

В ходе заседания губернатор сообщил, что за 2024 год в адрес уполномоченного по правам человека Мурманской области поступило более 1,5 тысячи обращений. Чаще всего северяне обращались с вопросами, связанными с защитой гражданских прав.

Кроме того, в течение года также проводились выездные приёмы. Особое внимание уделено молодёжи, пенсионерам и военнослужащим.

Глава региона отметил, что участники специальной военной операции, ветераны боевых действий – одна из приоритетных категорий, работу с ними необходимо держать на особом контроле.

За период деятельности аппарата уполномоченного по правам человека Мурманской области, с 2013 года, подписано более 70 соглашений о сотрудничестве, активно развивались проекты правового просвещения.

«Важны не просто соглашения о сотрудничестве, важно, чтобы они работали. И ещё просьба добавить в просветительские молодёжные проекты экономическую составляющую, чтобы помимо истории края, духовно-нравственного воспитания нашим ребятам рассказывали о текущей ситуации в области, о рабочих местах, о тех проектах, которые сегодня реализуются на территории Мурманской области, об образовании, которое можно получить и перспективах развития области, в том числе с учётом тех вопросов, которые обсуждались на Международном арктическом форуме, с учётом заявлений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на пленарном заседании. Очень важно, чтобы ребята понимали свои возможности, в том числе о том, как себя применить в развитии Арктики. Вот это очень важно», – сказал Андрей Чибис.

В завершении заседания глава региона поблагодарил коллег за проводимую работу.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/