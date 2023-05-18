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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.23 09:30

Губернатор Андрей Чибис: «Мы уже работаем над реализацией целого перечня задач в Приморском районе»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера глава региона Андрей Чибис обсудил с заместителем губернатора Владимиром Евменьковым план работы по оказанию поддержки Приморскому району Запорожской области, с военно-гражданской администрацией которого недавно заключено соглашение о сотрудничестве.

«Мы уже начали помогать налаживать мирную жизнь в новом субъекте Российской Федерации. Работаем над реализацией целого перечня задач в Приморском районе — это и коммуналка, и образовательные учреждения, медицина, и много других вопросов. Сформирован предварительный план. Вы недавно вернулись из командировки, наши специалисты сейчас там работают. Предлагаю обсудить самые важные задачи развития сотрудничества и помощи», — сказал губернатор, открывая встречу.

Как доложил вице-губернатор одно из ключевых приоритетных направлений работы – восстановление жилищно-коммунального хозяйства.

«На сегодняшний день в районе есть проблемы с водоснабжением. Город переведен на график подачи воды, это связано с действиями Вооруженных сил Украины, которые разрушили коммунальную инфраструктуру. В ходе выезда определено, как это можно исправить, и наши специалисты готовы это сделать. Также приморцам необходима помощь в подготовке к отопительному периоду», – сказал Владимир Евменьков.

Кроме того, есть запрос на налаживание процесса школьного и дошкольного образования, в том числе требуется методическая литература, учебные пособия и повышение квалификации педагогических работников. Также, уже принято решение, что Кольское Заполярье окажет поддержку жителям Приморского района в сфере медицины и цифровизации государственных услуг, для ускорения оформления необходимых документов и льгот, также будет налажен культурный обмен.

В ходе встречи отмечено, что по мере усиления партнёрских отношений перечень необходимой помощи будет актуализироваться.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, муниципальное образование Приморский район образовано после проведенного референдума в новых российских регионах. В состав района входит 31 населённый пункт во главе с городом Приморском, который расположен на берегу Азовского моря.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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