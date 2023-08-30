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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.23 10:00

Губернатор Андрей Чибис на августовском совещании объявил о новых образовательных программах и мерах поддержки педагогов с 1 сентября

Вчера в Мурманске губернатор Андрей Чибис провёл традиционное августовское совещание работников образования по теме «Развитие системы образования Мурманской области в рамках национального проекта «Образование» и стратегического плана «На Севере – жить».

К участникам обратился Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов: «Это ваш год. Год педагога и наставника. Президент неоднократно подчеркивал значимость профессии учителя. Она поистине народная. В текущем году мы запустили акцию «Спасибо, учитель». Откликнулось уже более полумиллиона человек. Отправлены открытки любимым педагогам и наставникам, сказаны добрые слова в интернете и лично. Важно, что профессия востребована, престиж и интерес к педагогике у молодежи растёт», – сказал в видеообращении Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Глава региона выделил ключевые направления в модернизации образования в Мурманской области.

«Сегодня, как и всегда, мы постараемся честно обсудить необходимые вопросы, а также чётко зафиксировать задачи. Если у нас не будет единого подхода, мы будем медленно развиваться. Система образования – ключевая область, так как именно её развитие повысит конкурентность региона», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис отметил, что за четыре года в Кольском Заполярье произошла масштабная модернизация инфраструктуры образовательных учреждений.

«Так, был впервые за много лет построен лицей в Североморске, в этом году мы приступили к строительству двух школ в Мурманске и корпуса в Печенге. Крайне важно, чтобы наши преподаватели и дети находились в комфортных, достойных условиях. Всего с 2019 года капитально отремонтированы 13 школ, свыше 200 пространств преобразованы в рамках программы «Арктическая школа». И мы продолжим работу. Кроме того, важно, чтобы в каждом образовательном учреждении появлялись новые локации, а инициативу предлагали сами учащиеся. Прошу именно в таком формате и продолжать работу», – сказал глава региона.

Также в Мурманской области открыто 62 «Точки роста», 2 IT–куба, 43 молодёжных пространства.

«Отдельная задача — перезапуск и модернизация наших колледжей. В этом году при поддержке «НОВАТЭКа» мы обновили Мурманский индустриальный колледж. Регион активно принимает участие в программе «Профессионалитет», благодаря этому обновлен Ковдорский колледж. Объём инвестиций на модернизации колледжей региона превысил 800 млн рублей. В них учат тех, кто нужен нашей экономике. Мы модернизировали 48 мастерских, в этом году сделаем ещё 40. Важно, погрузить ребят в то, что представляет собой Мурманская область, перспективы с учётом присутствующих у нас компаний», – отметил губернатор.

Ещё одна важнейшая тема, поднятая Андреем Чибисом, — профориентация.

«С 1 сентября мы запускаем новое направление – программу патриотического воспитания «На Севере – жить». Она расскажет нашем ребятам про экономику, потенциал области, чтобы юные северяне понимали перспективы в Кольском Заполярье. Наша задача — подготовка кадров для экономики области, Арктической зоны и всей нашей страны», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в нашем регионе открыто 27 классов: «НОВАТЭК»-классы, «ФосАгро»-классы, «Атом»-классы, «Роснефть»-классы и другие.

«Ещё одна первоочередная задача — поощрение талантливых учеников. Запустим конкурс по инициативным проектам школьников. Пять лучших проектов получат по 100 тысяч рублей; также введены стипендии для отличников в СПО – по 10 тысяч рублей ежемесячно. Помимо этого, у нас действует целая система поощрения победителей и призеров Всероссийских олимпиад», – сообщил Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что Президент России акцентировал внимание на учителях, объявив этот год Годом педагога и наставника.

«Так, было принято решение ввести выплаты премий победителям и призёрам профессиональных педагогических конкурсов: «Учитель года» до 300 тысяч рублей, «Сердце отдаю детям» до 250 тысяч рублей, «Профессионалы» до 100 тысяч рублей, «Абилимпикс» в размере 50 тысяч рублей», – сказал глава региона.

Кроме того, в рамках заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в размере 150 тысяч рублей – наставнику, подготовившему победителя, и 100 тысяч рублей – наставнику, подготовившему призёра. Также ежемесячно производится выплата специальной стипендии губернатора Мурманской области для активной молодежи, в том числе педагогическим работникам, в размере 15 тысяч рублей.

«Мы уделяем особое внимание привлечению и удержанию педагогов в регионе. С 1 сентября единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получат молодые педагоги, которые приступили к работе с 1 сентября 2023 года и проработали полный учебный год. Поддержка охватит около 500 заполярных специалистов в 2024 году», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также меры поддержки созданы и для опытных специалистов, заслуженных педагогов. Для учителей первой и высшей квалификационной категории вводится ежемесячная доплата в размере 10 и 15 тысяч рублей соответственно. Данная мера коснётся почти 6,9 тысячи заполярных учителей. Заслуженным учителям Российской Федерации выплата будет увеличена в 2 раза и составит 20 тысяч рублей ежемесячно. С 1 сентября предусмотрена ежемесячная компенсация аренды жилого помещения педагогическим работникам, переехавшим в регион и устроившимся на квотированные рабочие места.

«Наша задача — мотивировать ребят выбирать своё будущее. Нам с вами предстоит выработать комплекс мер на стимулирование детей, чтобы они получали профессию под инвестпроекты, которые запускаются при поддержке правительства России и Президента РФ Владимира Путина. Важно дать нашим школьникам необходимую информацию и впечатления для принятия решения. Успех, это когда талантливый ребёнок смог реализовать себя в жизни», – заключил губернатор.

Андрей Чибис вручил региональные награды лучшим работникам сферы образования.

Со словами приветствия к присутствующим обратился и глава регионального парламента Сергей Дубовой. Спикер поздравил педагогов с Днём знаний, отметив, что 1 сентября начинается новый этап  – насыщенный, интересный, но непростой и очень ответственный. Он также подчеркнул важность развития дополнительного образования и профориентации, которая должна носить системный характер и в которой необходимо участие всех сторон образовательного процесса, власти, предприятий, а также старших сверстников.

Сергей Дубовой вручил работникам системы образования Кольского Заполярья Благодарственные письма Мурманской областной Думы, отметив их мастерство и профессиональные успехи, пожелал  участникам совещания плодотворного обсуждения, удачи в решении новых задач в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Наиболее актуальные вопросы образования были вынесены для обсуждения на тематических площадках. В частности, шла речь о профориентации обучающихся, патриотическом воспитании, реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования, системе поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о мерах поддержки молодых педагогов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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