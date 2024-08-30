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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.24 14:30

Губернатор Андрей Чибис на августовском совещании педагогических работников сообщил о новых мерах поддержки для учителей

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис на августовском совещании педагогических работников сообщил о том, что с 1 сентября будут повышены оклады учителям, введены дополнительные выплаты советникам директоров по воспитанию и будут поощряться школьные и муниципальные команды за профориентационную работу.

«С 1 сентября мы поднимаем оклады всем учителям муниципальных школ до уровня областных образовательных учреждений – до 10,6 тысячи рублей. Также будут введены дополнительные меры для классных руководителей и команд образовательных учреждений, управлений образования муниципалитетов, которые успешно занимаются профориентацией с акцентом на арктические профессии», – сообщил губернатор.

Так, школьные и муниципальные команды, которые формируют у школьников осознанный выбор Мурманской области как региона для дальнейшего обучения и трудоустройства, получат от 1,5 до 2 млн рублей. Кроме того, с нового учебного года советникам по воспитанию установлены ежемесячные выплаты в 11,5 тысячи рублей.

Глава региона отметил, что за последние пять лет в Кольском Заполярье произошла масштабная модернизация инфраструктуры образовательных учреждений, подчеркнув, что работа будет продолжена и далее, в том числе с учётом экономических перспектив региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в обновленном плане «На Севере – жить» в части развития системы образования акцент в первую очередь сделан на подготовку востребованных кадров не только для Мурманской области, но и для всей Арктики. В числе приоритетных направлений – инженерные, медицинские и педагогические специальности. В топ-20 образовательных направлений вошли «Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса Арктического шельфа», «Судовождение на морских путях, эксплуатация судового оборудования», «Промышленное и гражданское строительство», «Геология, полезные ископаемые АЗРФ, добыча полезных ископаемых», «Микробиология, микробиотехнологии», «Химия», «Металлургия» и другое.

Глава региона отметил, что для формирования сильного кадрового потенциала региона планируется продолжить выстраивать отношения между правительством Мурманской области, образовательными учреждениями и предприятиями, занимающими лидирующие позиции в разных отраслях. В том числе закрепляя за каждой школой конкретное предприятие, компанию или учреждение, чтобы юные северяне и их родители могли эффективнее выстраивать образовательный процесс.

Так, для учащихся с 8 по 11 классы планируется проводить не менее двух экскурсий в год на предприятия региона.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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