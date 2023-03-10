Губернатор Андрей Чибис на церемонии открытия Года педагога и наставника в Мурманской области: наша главная цель – чтобы юные северяне видели траекторию развития на своей родной земле

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области состоялась церемония открытия Года педагога и наставника. Мероприятие в столице Кольского края прошло на базе центра дополнительного образования «Лапландия».

Церемония стартовала с приветственного видеообращения министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Решение посвятить этот год воспитателям, учителям и всем, кто передаёт подрастающему поколение знания, мудрость, теплоту своего сердца – ещё раз подтверждает значимость вашего труда. Ведь каждый выдающийся учёный спортсмен, писатель, врач или строитель когда-то сидел за школьной партой. Именно с компетентного наставника всегда начинается путь к большим профессиональным свершениям. Дорогие педагоги, нынешний год по праву посвящён именно вам, будем всячески поддерживать вас и создавать все условия, чтобы вам было в радость трудиться, воспитывать талантливую, целеустремлённую ответственную молодежь», – отметил Сергей Кравцов.

Андрей Чибис отметил, что школа педагога в Мурманской области – одна из самых сильных и добросовестных.

«Дорогие наши учителя, наставники, руководители! В своих внеплановых выездах я стараюсь как можно чаще заезжать в образовательные учреждения, общаться с учителями, родителями, детьми. Хочу отметить, что, несомненно, мы будем продолжать работы по изменению инфраструктуры, но отдельное внимание обратим на развитие патриотизма, понимания преимуществ родного Кольского края. Необходимо, чтобы ребята знали, что такое Мурманская область, почему регион – флагман развития Арктики. Старшеклассники должны видеть траекторию развития на своей родной земле», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что ключевая задача в 2023 году – внедрить в систему профориентацию с чёткой и понятной подачей для детей разного возраста.

«Важно, чтобы у ребят была объективная информация о возможностях. Мы сможем сделать это только вместе. Необходимо создать доступный контент, разъяснения, организовать поездки на уникальные промышленные объекты региона. С 1 сентября мы должны внедрить системную работу, направленную на понимание у ребят, как можно развиваться в Мурманской области, какие есть востребованные профессии. Тогда ребенок вместе с родителями будет принимать взвешенное решение. Прошу сконцентрироваться на этом профильное министерство, управления образования в муниципалитетах, учительские сообщества и коллективы», – обратился губернатор к участникам мероприятия.

Андрей Чибис отметил, что образование – основа бюджетных расходов. С 2019 в регионе возрождено строительство школ. Первую построили в Североморске, в Мурманске приступили к созданию двух новых – на улице Советской и Казарменном переулке.

«В 2024 году мы также создадим новый корпус в Печенге. Эта школа носит имя героя России – Михаила Попова. Также в регионе активно меняется образовательная инфраструктура в рамках плана «На Севере – жить». Благодаря проекту «Арктическая школа» 156 пространств уже сделано, в этом году мы также продолжим обновлять помещения для юных северян. Также начинают открываться центры «Уникум». Уже начали работу 20 высококлассно оборудованных пространств для подготовки олимпиадников, осенью откроются еще четыре. Набор преференций и талантливым ученикам, и преподавателям будет сохранен и продолжит развиваться», – сообщил Андрей Чибис.

Ещё одной важной задачей глава региона назвал привлечение педагогических кадров.

«Из Года педагога и наставника, обозначенным Президентом России, нужно извлечь много практики. Хочу сказать вам спасибо за то, что ребята живые, интеллектуальные, продвинутые. Благодаря вам вырастают настоящие герои. Я общаюсь с теми, кто сегодня защищает Родину. Все они – молодые ребята. У них нет никаких сомнений и вопросов, за что они борются. Все это благодаря педагогическому сообществу. Сегодня эти ребята с доблестью и честью, мужеством и героизмом защищают свою страну», – заключил губернатор.

За профессионализм и высокие трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и в связи с Годом педагога и наставника глава региона наградил представителей педагогического сообщества благодарственными письмами.

Сергей Дубовой, приветствуя участников торжественной церемонии отметил, что в последние несколько лет Мурманская область вкладывает значительные средства в оснащение школ для обеспечения высокого уровня образовательного процесса, в стране совершенствуются образовательные стандарты.

«Мы понимаем, что главным звеном системы образования был и остается учитель. Поэтому эта профессия должна быть престижной, уважаемой, востребованной. Нужно вернуть учителям тот вес и авторитет, которые были у преподавателей в советской школе. Я надеюсь, что тематический год пробудит интерес к педагогике у молодёжи, которая после окончания вуза придет работать в наши заполярные школы. Благодаря губернатору и команде регионального правительства в области идет процесс формирования качественной учебной базы», – отметил парламентарий.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан подчеркнул, что труд педагогов – очевидное избранничество Божие.

«От всей души приветствую вас в этот ответственный момент. Объявление Года педагога и наставника свидетельствует о возрастающей мудрости государственного управления нашей страны. Именно учителя владеют будущим, ведь вам доверены наши дети и внуки. Я бы хотел напомнить, что Церковь Христова занимается наставничеством, воспитывает народ Божий. Это наши традиции, мораль, нравственность», – сказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, 2023 год указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность, повышение престижа профессии учителя.

Мурманская область активно участвует в нацпроекте «Образование», а в плане «На Севере – жить» особое место занимают мероприятия в образовательной сфере. Одно из приоритетных направлений – обеспечение доступности образования для населения, в том числе дошкольного.

Фото: https://gov-murman.ru