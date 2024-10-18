Губернатор Андрей Чибис на фестивале беспилотной авиации «Дотянуться до неба»: «Беспилотники – это уже не будущее, это настоящее»

В Мурманске на базе Центра опережающей профессиональной подготовки стартовал фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Губернатор Андрей Чибис выступил с приветственным словом на открытии фестиваля и познакомился с современными образцами беспилотных летательных аппаратов.

«Сегодня беспилотные системы применяются во многих сферах – в экологии, промышленности, МЧС, Вооружённых силах. Мы фактически уже перешли в новую стадию технологического уклада нашей жизни. Беспилотники, и это совершенно очевидно, позволяют сделать отрасли экономики гораздо эффективнее. Это уже не будущее, это настоящее. И наши школьники уже сейчас должны получать эти навыки, ведь именно такие знания в будущем будут конкурентоспособны. Я прошёлся по площадкам фестиваля и убедился, что это действительно интересно нашим детям. Они моментально осваиваются, буквально за 15 минут могут научиться управлять дроном», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Как отметила и.о. министра образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, в системе образования региона обучение по различным аспектам БПЛА ведётся с 2020 года.

Программы дополнительного образования по этому направлению в 12 муниципалитетах реализуют школы, колледжи, организации допобразования, университет, центры «Авангард» и «Воин», ресурсный центр по БПЛА в Мурманске. Обучаются не только школьники и студенты, но и взрослые люди, в том числе участники СВО. Они знакомятся с современными комплексами БПЛА, основами подготовки комплексов к полёту и их эксплуатации, организации воздушного движения, а также получают знания по конструированию, моделированию и программированию беспилотной авиации, осваивают принципы работы всех систем БПЛА и управление БАС.

Фестиваль «Дотянуться до неба» проводится в Мурманской области 18-19 октября. В нём принимают участие более 1700 школьников и студентов.

Фестиваль организован Университетом 2035 при поддержке Минобрнауки РФ и национальной киберфизической платформы «Берлога» в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и «Стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года».

Как рассказал заместитель директора Центра компетенций по БАС Университета 2035 Алексей Степанов, основная задача мероприятия – познакомить молодёжь, представителей родительской общественности, и тех, кто увлечён дроностроением, с беспилотными летательными технологиями.

«Фестиваль «Дотянуться до неба» – это один из инструментов федерального проекта «Кадры для БАС», который направлен на подготовку специалистов для отрасли беспилотной авиации, в которой к 2030 году может быть занято до 1 млн человек. Новыми технологиями в сфере БПЛА сейчас начинают активно интересоваться компании из сферы нефти и газа, сельского хозяйства, строительства и т.д. Участники фестиваля на мастер-классах могут почувствовать себя настоящими разработчиками и операторами дронов. Например, на скорость собрать виртуальную модель квадрокоптера и отправить его в полёт», – рассказал он.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, мероприятие включает в себя три трека. На треке «Мечта» школьники проходят квест-игру, которая позволяет узнать о будущем беспилотных технологий на разных «этажах» неба: от хозяйственного уровня до дальнего космоса. На треке «Технологии» участвуют в мастер-классах по сборке, программированию и пилотированию дронов, а также экспертных лекциях. В треке «Общество» представители профессионального сообщества обмениваются опытом и наработками, обсуждают применение, образовательные и профессиональные траектории отрасли. На площадке также проходят десятки мастер-классов, экспертных лекций и круглых столов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/