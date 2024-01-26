С 26 января в Мурманске начнут работу первые пункты губернаторского проекта «Витаминизация»Чередой праздничных мероприятий в Мурманске отметят День российского студенчества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.01.24 16:00

Губернатор Андрей Чибис на коллегии УМВД объявил о дополнительных выплатах по 10 тысяч рублей ряду сотрудников полиции Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на расширенном заседании коллегии регионального УМВД губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил, что с февраля этого года более 360 сотрудников полиции региона будут получать доплату к зарплате в сумме 10 тысяч рублей ежемесячно из регионального бюджета. Данная мера станет стимулом для сокращения кадрового дефицита в органах внутренних дел.

«Мы приняли решение о введении дополнительных выплат из регионального бюджета младшему начальствующему составу дежурных частей, сотрудникам патрульно-постовой службы, изоляторов временного содержания, конвойной службы, ГИБДД, а также кинологам», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Кроме того, с января этого года из федерального бюджета сотрудникам УМВД, которые снимают квартиру, будет выплачиваться поднаём в размере фактических расходов.

На традиционном мероприятии полицейские комплексно обсудили результаты борьбы с преступностью за 2023 год. С подробным докладом об итогах оперативно – служебной деятельности регионального УМВД и предстоящих задачах выступил начальник УМВД России по Мурманской области полковник полиции Алексей Веселовский. Он отметил, что в регионе отмечается увеличение удельного веса раскрытых преступлений в общем числе раскрытых и нераскрытых. Так, на 5,6% повысилась раскрываемость в сфере незаконного оборота наркотиков, на 6,6% - преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на 9,4% – вымогательств.

«Отрадно отметить, что по ряду направлений достигнуты положительные результаты. Так, например, сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж и вымогательств. Кроме того, растёт раскрываемость дел в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудники не «замыливают» статистику, а максимально работают на раскрываемость. Цифры показывают не рост преступлений, а рост количества раскрытых противоправных деяний. Мы со своей стороны тоже работаем в этом направление. Проект «Работа рядом», например, позволяет молодым ребятам, школьникам заработать деньги легально. Благодаря профилактике и своевременному выявлению и привлечению к ответственности мы видим положительные результаты. Социология в том числе показывает доверие граждан к сотрудникам полиции, а ощущение себя в безопасности – принципиально важно. Благодарю за службу и надеюсь, что та планка ощущения спокойствия и безопасности, которая сегодня есть в Мурманской области, будет держаться и в дальнейшем даже повышаться. Общая задача – внимательно проанализировать причины и внедрить новые инструменты, чтобы добиться этой цели», – сказал Андрей Чибис.

Руководитель регионального УМВД полковник полиции Алексей Веселовский подчеркнул, что главная задача полиции – защитить от противоправных посягательств жителей Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в  ходе мероприятия он вручил отличившимся работникам полиции ведомственные награды. Коллектив межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Североморск и город Островной признан лучшим территориальном органом и удостоен Переходящего кубка Управления МВД России по Мурманской области. Второго и третьего место соответственно удостоены коллективы отделов по ЗАТО Александровск и Полярным Зорям.

Также на мероприятии губернатор Андрей Чибис вручил кубки и благодарственные письма победителям областного конкурса народных дружин. В номинации «Лучшая народная дружина Мурманской области» 1 место заняла «Народная дружина Витязь» из Мончегорска, 2 место – «Северная дружина» из Кандалакши. Лучшим народным дружинником Мурманской области стал мурманчанин Андрей Овчинников.

Напомним, по поручению губернатора Андрея Чибиса с этого года работа народных дружин по обеспечению общественного порядка будет поощряться. На эти цели из регионального бюджета выделено 10 млн рублей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО стали чаще других россиян искать подработку
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Shamay
26.01.24 00:30
Громадное спасибо Матвиенко за постоянную поддержку Арктики!
Комментарий к новости:Арктика и Дальний Восток — это общенациональный проект, на который в России возлагают большие надежды
Тамара Александровна Ушинская, мурманчанка.
25.01.24 16:16
Здравствуйте мурманчане, гости города-героя! Пишет Вам педагог, ветеран труда Тамара Александровна Ушинская. Что можно сказать, увидев сей телевизионный сюжет? Хочу сказать, что моя дочь ни в чем не
Комментарий к новости:В Мурманске продолжается рассмотрение дела директора единственного частного детского сада в столице Заполярья
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Год в порту». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Оптовые цены на основные виды мороженой рыбной продукции снижаются, а потребительские выросли на 0,85%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 86 копеек, евро укрепляется почти на 46 копеек-PRO Энергетику (18+)На выставке «Россия» подписано соглашение о развитии системы теплоснабжения Кировска-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 января-PRO Нефть и газ (18+)Последний модуль второй технологической линии «Арктик СПГ-2» отправлен с китайской верфи в порт Мурманск-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика