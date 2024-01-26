Губернатор Андрей Чибис на коллегии УМВД объявил о дополнительных выплатах по 10 тысяч рублей ряду сотрудников полиции Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на расширенном заседании коллегии регионального УМВД губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил, что с февраля этого года более 360 сотрудников полиции региона будут получать доплату к зарплате в сумме 10 тысяч рублей ежемесячно из регионального бюджета. Данная мера станет стимулом для сокращения кадрового дефицита в органах внутренних дел.

«Мы приняли решение о введении дополнительных выплат из регионального бюджета младшему начальствующему составу дежурных частей, сотрудникам патрульно-постовой службы, изоляторов временного содержания, конвойной службы, ГИБДД, а также кинологам», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Кроме того, с января этого года из федерального бюджета сотрудникам УМВД, которые снимают квартиру, будет выплачиваться поднаём в размере фактических расходов.

На традиционном мероприятии полицейские комплексно обсудили результаты борьбы с преступностью за 2023 год. С подробным докладом об итогах оперативно – служебной деятельности регионального УМВД и предстоящих задачах выступил начальник УМВД России по Мурманской области полковник полиции Алексей Веселовский. Он отметил, что в регионе отмечается увеличение удельного веса раскрытых преступлений в общем числе раскрытых и нераскрытых. Так, на 5,6% повысилась раскрываемость в сфере незаконного оборота наркотиков, на 6,6% - преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на 9,4% – вымогательств.

«Отрадно отметить, что по ряду направлений достигнуты положительные результаты. Так, например, сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж и вымогательств. Кроме того, растёт раскрываемость дел в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудники не «замыливают» статистику, а максимально работают на раскрываемость. Цифры показывают не рост преступлений, а рост количества раскрытых противоправных деяний. Мы со своей стороны тоже работаем в этом направление. Проект «Работа рядом», например, позволяет молодым ребятам, школьникам заработать деньги легально. Благодаря профилактике и своевременному выявлению и привлечению к ответственности мы видим положительные результаты. Социология в том числе показывает доверие граждан к сотрудникам полиции, а ощущение себя в безопасности – принципиально важно. Благодарю за службу и надеюсь, что та планка ощущения спокойствия и безопасности, которая сегодня есть в Мурманской области, будет держаться и в дальнейшем даже повышаться. Общая задача – внимательно проанализировать причины и внедрить новые инструменты, чтобы добиться этой цели», – сказал Андрей Чибис.

Руководитель регионального УМВД полковник полиции Алексей Веселовский подчеркнул, что главная задача полиции – защитить от противоправных посягательств жителей Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе мероприятия он вручил отличившимся работникам полиции ведомственные награды. Коллектив межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Североморск и город Островной признан лучшим территориальном органом и удостоен Переходящего кубка Управления МВД России по Мурманской области. Второго и третьего место соответственно удостоены коллективы отделов по ЗАТО Александровск и Полярным Зорям.

Также на мероприятии губернатор Андрей Чибис вручил кубки и благодарственные письма победителям областного конкурса народных дружин. В номинации «Лучшая народная дружина Мурманской области» 1 место заняла «Народная дружина Витязь» из Мончегорска, 2 место – «Северная дружина» из Кандалакши. Лучшим народным дружинником Мурманской области стал мурманчанин Андрей Овчинников.

Напомним, по поручению губернатора Андрея Чибиса с этого года работа народных дружин по обеспечению общественного порядка будет поощряться. На эти цели из регионального бюджета выделено 10 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru