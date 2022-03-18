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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.22 18:00

Губернатор Андрей Чибис на концерте «Русская весна» в Мурманске: «История формируется на наших глазах»

Сегодня в Мурманске широко отметили «Русскую весну». На главную площадь заполярной столицы северяне принесли с собой цветы и флаги в знак поддержки событий по присоединению Крыма и Севастополя к Российской Федерации.

В регионе с рабочим визитом находится министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он пришёл на праздничный концерт, чтобы поздравить северян с праздником.

«От лица правительства России, жителей Дальнего Востока, всей Арктики, Москвы, Донбасса хочу сказать Русскому Северу «спасибо»: за вашу доблестную службу, за ваш труд, за ваш истинно русский характер. Россия - северная держава. Мы все живём на севере. Мы - единый русский народ!», - подчеркнул Алексей Чекунков.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что история формируется на наших глазах.

«Мы собрались отметить очень важную для нашей страны дату - 8 лет назад Крым и Севастополь вернулись в родную гавань. Россия никогда не бросала своих людей, защищала мирных жителей. И сегодня наши военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в рамках специальной военной операции защищают интересы наших людей, наших женщин и детей», - с такими словами обратился к собравшимся губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Командующий Северный флотом адмирал Александр Моисеев отметил, что именно российская армия – вежливые люди – позволила бескровно реализовать одно из самых значимых событий новейшей истории.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для гостей праздника выступили детско-юношеские творческие коллективы и, конечно, звезда всех патриотических праздничных мероприятий - Ансамбль песни и пляски Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота. Мероприятия, посвящённые «Русской весне», состоялись в каждом муниципалитете Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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