Губернатор Андрей Чибис на митинге-концерте «Крымская весна» поздравил северян с общероссийским праздником

Сегодня в Мурманске состоялся десятый юбилейный митинг-концерт «Крымская весна», приуроченный ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. С общероссийским праздником северян поздравил губернатор Андрей Чибис.

«В 1991 году распалась наша большая страна – Советский Союз. Эта трагедия осталась в душе огромного количества людей. Сейчас пришло время, – и первый шаг к этому был сделан десять лет назад, собирать свою землю. Десять лет назад Крым вернулся в родную гавань! Хочу поблагодарить всех вас за то, что вы здесь, за то, что поддерживаете нашу страну, и поздравить с этим замечательным праздником – Крымской весной! И конечно, хочу ещё раз поблагодарить за участие в выборах Президента России. Беспрецедентное количество северян пришло на избирательные участки, Мурманская область показала ошеломляющую победу нашего Президента Владимира Путина. Всё это – благодаря вашей консолидации и активной гражданской позиции», – подчеркнул глава региона.

С приветственным словом к мурманчанам и гостям заполярной столицы также обратился председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Он отметил, что 2014 год стал для всех россиян годом сплочения всех патриотических сил, и Россия показала, что она великая, свободная и независимая держава.

Для гостей праздника на митинге-концерте выступили творческие коллективы города Мурманска.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, просветительские акции, викторины, выставки и концерты, посвящённые юбилейной «Крымской весне», проходят и в муниципалитетах региона.

Фото: https://gov-murman.ru