Губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании поручил усилить контроль за содержанием территорий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.03.26 10:15

Губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании поручил усилить контроль за содержанием территорий

Вчера важной темой оперативного совещания стала уборка в муниципалитетах после зимнего периода.

«Мы все прекрасно понимаем, что в нашем регионе погода переменчива, например, сегодня в Мурманске идёт дождь. Только две недели назад область засыпали снегопады, а спустя несколько дней, - резкое потепление. Наша задача – привести муниципальные образования в порядок», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

В совокупности управляющими организациями и компаниями создано свыше 39 тысяч заданий в системе мониторинга уборки территорий (платформа СМУТ). Для содержания придомовых территорий еженедельно привлекалось в среднем 100 единиц техники и более 2 тысяч работников управляющих компаний.

«Главам муниципалитетов необходимо следить за порядком и своевременно принимать меры. Отдельно хочу обратиться к владельцам различных объектов, включая объекты торговли и сервиса. Порядок вокруг них – это ваша зона ответственность. Также прошу глав муниципальных образований оперативно организовать работу по устранениям деформаций дорожного покрытия, которые возникли после зимы. Используйте возможность максимально быстро устранить недостатки, пользуясь теплой погодой. Мы понимаем, что расслабляться не стоит, у нас впереди будут и снегопады, и морозы, но то, что можно сделать прямо сейчас, необходимо выполнить», – отметил глава региона.

Подробнее о планах по уборке после зимы, а также мероприятиях по организации субботников рассказала министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Зинаида Середа.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564212/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире11:00«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)«Росэнергоатом» и «ТИТАН-2» заключили договор о сооружении инновационных блоков Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании поручил усилить контроль за содержанием территорий-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»