Губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании поручил усилить контроль за содержанием территорий

Вчера важной темой оперативного совещания стала уборка в муниципалитетах после зимнего периода.

«Мы все прекрасно понимаем, что в нашем регионе погода переменчива, например, сегодня в Мурманске идёт дождь. Только две недели назад область засыпали снегопады, а спустя несколько дней, - резкое потепление. Наша задача – привести муниципальные образования в порядок», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

В совокупности управляющими организациями и компаниями создано свыше 39 тысяч заданий в системе мониторинга уборки территорий (платформа СМУТ). Для содержания придомовых территорий еженедельно привлекалось в среднем 100 единиц техники и более 2 тысяч работников управляющих компаний.

«Главам муниципалитетов необходимо следить за порядком и своевременно принимать меры. Отдельно хочу обратиться к владельцам различных объектов, включая объекты торговли и сервиса. Порядок вокруг них – это ваша зона ответственность. Также прошу глав муниципальных образований оперативно организовать работу по устранениям деформаций дорожного покрытия, которые возникли после зимы. Используйте возможность максимально быстро устранить недостатки, пользуясь теплой погодой. Мы понимаем, что расслабляться не стоит, у нас впереди будут и снегопады, и морозы, но то, что можно сделать прямо сейчас, необходимо выполнить», – отметил глава региона.

Подробнее о планах по уборке после зимы, а также мероприятиях по организации субботников рассказала министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Зинаида Середа.

