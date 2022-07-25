Губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании представил нового руководителя Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Новым руководителем Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области станет Юлия Полиэктова, ранее занимавшая должность первого заместителя министра.

«Юлия Александровна – коренная мурманчанка. Более 20 лет она проработала на разных должностях в структуре правительства Мурманской области, в том числе возглавляла комитет по государственным закупкам», – представил нового руководителя губернатор Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что опыт, знание территории и погруженность в детали дорожных процессов помогут Юлии Полиэктовой плодотворно трудиться в новой должности.

«Уверен, что эффективность выполнения первоочередных задач ведомства под вашим руководством будет только расти. Сейчас ключевой задачей является качественное и своевременное выполнение плана дорожных работ на этот год: и в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», и в рамках региональных программ», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с учётом того, что сейчас самый разгар сезона, Андрей Чибис поручил руководству Минтранса держать все объекты под строгим контролем и оперативно сигнализировать в случае каких-либо сбоев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/