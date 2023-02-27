Губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании сообщил о кадровых изменениях в правительстве Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис объявил о кадровых изменениях в региональном правительстве. Работу завершили заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова и вице-губернатор Юрий Фомин.

Глава региона поблагодарил коллег за работу на благо Мурманской области, в том числе за реализацию важных для проектов.

«Особенно отмечу работу Александры Никипеловой. Под её руководством в части цифровизации область достигла серьёзных результатов по разным направлениям, – это высоко оценили в том числе и федеральные коллеги», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за цифровое развитие региона теперь будет отвечать заместитель губернатора Мария Гаврилова. Куратором блока образования станет заместитель губернатора Елена Дягилева.

Фото: https://gov-murman.ru