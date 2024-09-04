Губернатор Андрей Чибис на открытии нового здания Детской художественной школы в Мурманске: наши юные художники обрели свой новый просторный и современный дом

Вчера в Мурманске состоялась торжественная линейка, посвящённая открытию Детской художественной школы по новому адресу в здании после капремонта по адресу: улица Полярной Дивизии, 1/16. Обновлённое здание, классы, мастерские и учебные кабинеты осмотрел губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

За годы существования – с 1966 года – неоднократно менялось местоположение Детской художественной школы. В последнее время юные северяне занимались в приспособленных для занятий помещениях на улицах Халатина и Коммуны, в связи с чем было принято решение перенести Детскую художественную школу в новое помещение в историческое каменное здание, построенное по проекту архитектора Валентина Голли ещё в 1937 году. Но для этого требовалось сделать там капитальный ремонт.

Работы выполнялись за счёт средств федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Культура» и губернаторского плана «На Севере – жить» с привлечением средств регионального и муниципального бюджетов.

В ходе ремонта в здании полностью заменены коммуникации и перекрытия, отремонтированы кровля и внутренние помещения, восстановлена ранее разрушенная колоннада на крыльце главного входа, установлен лифт для маломобильных групп населения. Прилегающая к школе территория благоустроена, а фасад утеплён и восстановлен.

После осмотра учебных аудиторий глава региона Андрей Чибис отметил, что Детская художественная школа – гордость Мурманска, поэтому абсолютно правильно, что именно в этом историческом здании теперь находится новый дом для юных мурманских художников.

Кроме традиционных занятий живописью, рисунком, композицией в новой школе для учащихся оборудованы классы для занятий печатной графикой, скульптурой и керамикой, графическим дизайном, класс истории искусства. Также в здании имеется библиотека, выставочный зал с помещением для монтажа и хранения картин, конференц-зал.

В школе работает высокопрофессиональный коллектив из 22 преподавателей, из них – семь членов Союза художников России.

«В художественной школе очень серьёзный преподавательский состав. В этом году добавлен новый курс по компьютерной графике. Большое здание помогает расширить возможности для педагогов и детей», – сказал губернатор, отметив, что с этого года в художественной школе также будут введены дополнительные специальные курсы для старшего поколения и отдельный проект с мастер-классами для семей участников специальной военной операции.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, за годы существования школа стала заметным центром художественно-эстетического развития и образования юных мурманчан и подготовила более 3000 выпускников. Многие из них стали профессиональными художниками, известными не только в Мурманской области, но и за её пределами. Ученики ДШИ неизменно становятся победителями творческих конкурсов международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней. В настоящее время в школе обучается порядка 500 юных художников.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/