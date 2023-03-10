Губернатор Андрей Чибис на открытии одного из 20 «Уникумов»: у детей появилось больше возможностей для самореализации

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 9 марта принял участие в торжественном открытии центра олимпиадной подготовки «Уникум» в Мурманском академическом лицее.

«Уникум» – это оснащённые современным оборудованием кабинеты физики (астрономии), химии, биологии и информатики для подготовки к различным формам олимпиад, а также для проведения научно-исследовательской деятельности.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сегодня в регионе открылось 20 таких образовательных площадок в школах Мурманска, Североморска и Апатитов. В открытии «Уникума» в Мурманском академическом лицее принял участие губернатор. Он осмотрел отремонтированные учебные кабинеты с новой мебелью и современной техникой, а также пообщался со школьниками.

«Дети уже несколько недель пользуются этими пространствами, и они единодушны: им нравится работать в современных лабораториях с цифровыми возможностями, которые совершенно по-другому погружают в профессию. Поэтому, очевидно, что проект, который мы реализуем в рамках плана «На Севере – жить», – действительно успешный. Результаты мы уже видим. Благодаря этой инфраструктуре у детей появилось больше возможностей для самореализации как в школе, так и в будущем», – отметил глава региона.

В Мурманске площадки открылись в трех лицеях – академическом, политехническом и международном. И это не случайно: лицеи получили статус опорных площадок по подготовке обучающихся к различным этапам всероссийской олимпиады школьников как безусловные лидеры олимпиадного движения в регионе. Кроме того, в данных образовательных учреждениях сложилась устойчивая система подготовки детей к различным конкурсам и мероприятиям.

В Мурманском академическом лицее открылось сразу четыре площадки – по физике, химии, биологии и информатике. Там отремонтированы учебные кабинеты, приобретена современная учебная и лабораторная мебель, цифровое оборудование – моноблоки, интерактивные панели и парты, благодаря которым участники образовательного процесса могут оперативно обмениваться любыми файлами, получать обратную связь от учителя. В кабинеты химии и биологии приобрели электронные таблицы – периодическую и растворимости, наборы для химических экспериментов, цифровую лабораторию и цифровой микроскоп.

«Уникум – это не просто красивый интерьер и современная мебель, «Уникум» – это уникальное оборудование, которое поможет и дальше развиваться нашим талантливым ребятам, которые уже имеют определенные достижения в этих сферах, а также заинтересует малышей заниматься наукой», – отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Центры олимпиадной подготовки открыты в рамках мероприятий национального проекта «Образование» и плана «На Севере – жить». На реализацию проекта из областного бюджета выделено порядка 75 млн рублей.

Благодаря открытию центров «Уникум» более 4 тысяч юных северян получат возможность обучаться по углублённым программам естественно-математического и инженерно-технологического направлений подготовки школьников.

Фото: https://gov-murman.ru