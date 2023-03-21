Годовая инфляция в Мурманской области в феврале 2023 года вновь замедлилась и составила 13,5% после 14,5% месяцем ранееНа территории ФГУП «Атомфлот» пройдут учения сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.03.23 21:20

Губернатор Андрей Чибис на «прямой линии» об итогах работы за четыре года: Нет такой сферы, куда бы мы не инвестировали средства, время и эмоции

«Одна из основных задач – развитие экономики. Нам удалось, не смотря на все трудности, санкции, пандемию создать один из самых лучших инвестклиматов и для малого бизнеса, и для крупных проектов. Мы видим динамику по инвестициям, новым рабочим местам и доходам, которые получаем от новых проектов. Те проекты, которые запускаем будут развивать нашу область и страну не одно десятилетие», – отметил глава региона.

Сегодняшняя «прямая линия» губернатора Андрея Чибиса проходит в тот же день, когда 4 года назад президент назначил его руководителем Мурманской области.

Один из первых вопросов – какие были первые ощущения, когда предложили возглавить регион.

«Я ни секунды не жалею, что у меня есть такая возможность – трудиться на благо Мурманской области. Первые эмоции – ощущение ответственности, ведь Кольское Заполярье – важнейший регион для нашей страны. Учитывая его значимость – это еще и огромный уровень доверия. Эти чувства остаются и сейчас. С каждым днем, решая и погружаясь в самые разные задачи, уровень внутренней ответственности возрастает», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона отметил главные векторы развития региона.

«Одна из основных задач – развитие экономики. Нам удалось, не смотря на все трудности, санкции, пандемию создать один из самых лучших инвестклиматов и для малого бизнеса, и для крупных проектов. Мы видим динамику по инвестициям, новым рабочим местам и доходам, которые получаем от новых проектов. Те проекты, которые запускаем будут развивать нашу область и страну не одно десятилетие», – отметил глава региона.

Ещё одна ключевая задача, которую обозначил губернатор, – повышение качества жизни людей.

«Это то, что нас окружает. В первые недели своего назначения я объехал почти всю область. И сейчас я продолжаю рабочие поездку по региону. В основном они внезапные и внеплановые. Северяне видят положительное изменения, я регулярно получаю обратную связь. Облик наших городов и поселков меняется в лучшую сторону, они становятся уютнее и современнее», – сказал губернатор.

Ещё одна задача – поддержка молодых людей. Андрей Чибис отметил, что работа в этом направлении уже даёт свои плоды.

«Например, у ребят есть возможность самостоятельно заработать первые деньги. В программе «Работа рядом» приняли участие 18 тысяч человек. В регионе появляются разные общественные пространства – «СОПКИ», «СОПКИ.СПОРТ», выплачиваются стипендии талантливым северянам, активно развивается волонтерского движения. Сегодня у молодого человека есть дополнительные возможности для самореализации. Мы активно инвестируем в систему образования. Меняется качество пространств в рамках проекта «Арктическая школа», открываются «Точки роста», центры «Уникум». В Североморске построена первая за 30 лет новая школа в регионе, в Мурманске строим еще две. Ребята должны понимать и знать, что у них есть возможность найти достойную работу на Родине, на самых мощных проектах. Это непростой, но очень важный вектор», – отметил глава региона.

Ещё один важное направление – поддержка семей с детьми.

«Это и зарплата мамы, и дополнительные выплаты, и возможности для многодетных семей. Например, мы запустили программу «Свой дом в Арктике», активно инвестируем в спорт, открываем новые объекты, увеличили финансирование в спортивные школы, объекты культуры. Нет такой сферы, куда бы мы не инвестировали средства, время и эмоции», – заключил губернатор.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ключевые изменения на рынке труда России и вызовы для работодателей в 2023 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире04:00«Открытая студия». Прямой эфир04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Годовая инфляция в Мурманской области в феврале 2023 года вновь замедлилась и составила 13,5% после 14,5% месяцем ранее-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 40 копеек, евро укрепился почти на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Более 100 тысяч тонн топлива удалось сэкономить благодаря техническому перевооружению котельной Шонгуя-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Охотничьи инспекторы имеют право на осмотр, досмотр, опрос, истребование документов
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика