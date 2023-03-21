Губернатор Андрей Чибис на «прямой линии» об итогах работы за четыре года: Нет такой сферы, куда бы мы не инвестировали средства, время и эмоции

«Одна из основных задач – развитие экономики. Нам удалось, не смотря на все трудности, санкции, пандемию создать один из самых лучших инвестклиматов и для малого бизнеса, и для крупных проектов. Мы видим динамику по инвестициям, новым рабочим местам и доходам, которые получаем от новых проектов. Те проекты, которые запускаем будут развивать нашу область и страну не одно десятилетие», – отметил глава региона.

Сегодняшняя «прямая линия» губернатора Андрея Чибиса проходит в тот же день, когда 4 года назад президент назначил его руководителем Мурманской области.

Один из первых вопросов – какие были первые ощущения, когда предложили возглавить регион.

«Я ни секунды не жалею, что у меня есть такая возможность – трудиться на благо Мурманской области. Первые эмоции – ощущение ответственности, ведь Кольское Заполярье – важнейший регион для нашей страны. Учитывая его значимость – это еще и огромный уровень доверия. Эти чувства остаются и сейчас. С каждым днем, решая и погружаясь в самые разные задачи, уровень внутренней ответственности возрастает», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона отметил главные векторы развития региона.

«Одна из основных задач – развитие экономики. Нам удалось, не смотря на все трудности, санкции, пандемию создать один из самых лучших инвестклиматов и для малого бизнеса, и для крупных проектов. Мы видим динамику по инвестициям, новым рабочим местам и доходам, которые получаем от новых проектов. Те проекты, которые запускаем будут развивать нашу область и страну не одно десятилетие», – отметил глава региона.

Ещё одна ключевая задача, которую обозначил губернатор, – повышение качества жизни людей.

«Это то, что нас окружает. В первые недели своего назначения я объехал почти всю область. И сейчас я продолжаю рабочие поездку по региону. В основном они внезапные и внеплановые. Северяне видят положительное изменения, я регулярно получаю обратную связь. Облик наших городов и поселков меняется в лучшую сторону, они становятся уютнее и современнее», – сказал губернатор.

Ещё одна задача – поддержка молодых людей. Андрей Чибис отметил, что работа в этом направлении уже даёт свои плоды.

«Например, у ребят есть возможность самостоятельно заработать первые деньги. В программе «Работа рядом» приняли участие 18 тысяч человек. В регионе появляются разные общественные пространства – «СОПКИ», «СОПКИ.СПОРТ», выплачиваются стипендии талантливым северянам, активно развивается волонтерского движения. Сегодня у молодого человека есть дополнительные возможности для самореализации. Мы активно инвестируем в систему образования. Меняется качество пространств в рамках проекта «Арктическая школа», открываются «Точки роста», центры «Уникум». В Североморске построена первая за 30 лет новая школа в регионе, в Мурманске строим еще две. Ребята должны понимать и знать, что у них есть возможность найти достойную работу на Родине, на самых мощных проектах. Это непростой, но очень важный вектор», – отметил глава региона.

Ещё один важное направление – поддержка семей с детьми.

«Это и зарплата мамы, и дополнительные выплаты, и возможности для многодетных семей. Например, мы запустили программу «Свой дом в Арктике», активно инвестируем в спорт, открываем новые объекты, увеличили финансирование в спортивные школы, объекты культуры. Нет такой сферы, куда бы мы не инвестировали средства, время и эмоции», – заключил губернатор.