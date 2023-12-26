Губернатор Андрей Чибис на семинаре-совещании по подготовке Госсовета РФ: в Мурманской области действует порядка 20 денежных региональных мер поддержки для педагогов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ «О повышении роли и престижа педагога и наставника».

Госсовет под руководством президента Владимира Путина состоится 27 декабря.

Комментируя итоги семинара, глава региона подчеркнул, что роль наставника принципиально важна, чтобы страна развивалась и у молодого поколения была правильная мотивация, четкие нравственные и профессиональные ориентиры.

«С учётом поручений президента Владимира Путина на федеральном уровне и региональных практик, для развития сферы образования сделано очень много, и работу нужно продолжать. Школа действительно с каждым годом все больше становится тем институтом, который формирует ценности. Например, сейчас в каждой школе проводят «Уроки о важном». Отдельное внимание в Мурманской области мы уделяем наставникам на производстве, помогающим с профессиональной ориентацией и реализацией. В рамках нашего стратегического плана «На Севере – жить» проводим соответствующие уроки в школах, где рассказываем детям о жизни в регионе, о его роли для страны, чем здесь сегодня можно заниматься, какие важные арктические проекты реализуются, какую профессию получать с достойным доходом, вывозим на предприятия. И это способствует тому, чтобы ребята оставались жить на малой родине», – рассказал губернатор.

Глава региона также сообщил, что поручил проработать систему отбора наставников для молодых специалистов из числа учителей и врачей, которые ушли на пенсию.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе заседания Андрей Чибис подчеркнул, что система образования Мурманской области активно развивается, в регионе около 14 тысяч педагогических работников. Для них установлены различные виды поддержки, порядка 20 – денежные региональные меры.

В их числе – единовременная выплата в 1 млн рублей педагогам со стажем более 3-х лет, переехавшим в регион и впервые трудоустроившимся на вакантные места, являющимся победителям конкурсного отбора; ежемесячная выплата в 20 тысяч рублей педагогам за почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»; ежемесячные выплаты в 10 тысяч рублей для педагогов с первой категорией и 15 тысяч рублей с высшей категорией.

«Общая сумма выплат классному руководителю в школах составляет до 19,5 тысячи рублей. Более 3,6 тысячи классных руководителей получают её ежемесячно. Кроме того, в Мурманской области установлен минимальный размер зарплаты педагога-молодого специалиста. Сейчас он составляет 40,5 тысячи рублей, а с 1 января будет увеличен до 50 тысяч рублей. В итоге за этот год мы привлекли свыше 120 педагогов из других регионов. А всего в школы, детские сады, колледжи и в сферу дополнительного образования – более 700», – отметил губернатор.

Кроме того, в рамках региональной программы «Свой дом в Арктике» педагогические работники региона могут получить единовременную денежную выплату в размере 1,5 млн рублей на приобретение или строительство дома или домокомплекта. Предусмотрены премии победителям и призерам профессиональных педагогических конкурсов, стипендии.

Фото: https://gov-murman.ru