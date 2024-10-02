Губернатор Андрей Чибис на встрече с лучшими студентами колледжей: «Мы радикально меняем систему СПО, чтобы ковать профессиональные кадры для экономики»

В День среднего профессионального образования губернатор Андрей Чибис встретился с талантливыми студентами Кольского Заполярья, достигшими высоких результатов в учёбе. Встреча прошла в молодёжном пространстве «СОПКИ» на площадке Мурманского индустриального колледжа.

Приветствуя собравшихся, глава региона подчеркнул важность развития системы СПО в Мурманской области и её роли в подготовке квалифицированных кадров для различных отраслей экономики. Он отметил, что подобные встречи позволяют лучше понять потребности и интересы современной молодёжи, выявить проблемные моменты.

«Те проекты, которые мы сегодня реализуем и к реализации которых приступаем, нуждаются в профессиональных кадрах. Безусловно, наши колледжи и техникумы, и вообще система СПО, будет выпускать ещё больше компетентных людей. Сегодня спрос на колледжи и среднее профессиональное образование кратно вырос. Мы очень серьёзно вкладываемся в обновление учреждений, закупаем и устанавливаем современное оборудование», – сказал губернатор.

Начиная с 2019 года, в области создано 100 современных лабораторий, в этом году их число увеличится ещё на 63 пространства. Кроме того, мастерские обновляют при поддержке региональных предприятий. Только за последние два года социальные партнёры вложили более 500 млн рублей в развитие учреждений СПО.

Андрей Чибис общался со студентами-отличниками в формате «вопрос-ответ». Живой диалог длился более часа. Будущих сварщиков, машинистов, медицинских работников, педагогов, IT-специалистов, в частности, интересовали вопросы прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства.

«Наш регион в числе лидеров по программе «Профессионалитет». Хотя область не самая большая, мы входим в топ-5 по обновлению колледжей. Очень важно, что в программе «Профессионалитет» участвуют не только федеральный и региональный бюджеты, но и деньги наших партнёров. У промышленных партнёров есть обязательства трудоустроить не менее 85% выпускников. Конечно, они заинтересованы в том, чтобы получить готовых специалистов. Мы радикально меняем систему СПО именно для того, чтобы ковать профессиональные кадры для экономики», – подытожил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, так, в 2023 году в регионе заработали первые три образовательно-производственных центра. В этом году приёмные кампании состоялись в новых центрах: «Медицина на Мурмане», «Кольский горно-металлургический», «Полярнозоринский» для атомной отрасли и «Арктический рыбопромышленный». К 2025 году в Мурманской области будет создано уже 9 кластеров из 17 колледжей и техникумов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/