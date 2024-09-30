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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.24 13:00

Губернатор Андрей Чибис на встрече с вновь избранными депутатами обсудил задачи региона в рамках плана «На Севере – жить» на ближайшие пять лет

28 сентября в Центре управления регионом состоялась встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с депутатами представительных органов муниципальных образований, избранных в единый день голосования в 2024 году.

Обращаясь к депутатам, глава региона отметил, что у каждого из них высокий уровень доверия, а вместе с тем и ответственности.

«Во время избирательной кампании вы встречались с жителями, обсуждали проблемы, фиксировали их – это крайне высокий уровень ответственности с одной стороны, с другой – возможность реализовать новые проекты на благо региона. Депутат, как и любой другой представитель власти, это не особый статус, это возможность приносить пользу людям. Помните об этом, потому что вам смотреть в глаза тем, кто за вас голосовал. Мы с вами живём, работаем, служим на крайне важной территории нашей страны. Вы не просто депутаты какого-то конкретного муниципалитета, вы – представители большой команды, которой доверились люди. Мы должны выполнить взятые на себя обязательства с доблестью и честью», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что в рамках стратегического плана развития региона «На Севере – жить», который определяет вектор развития Мурманской области на ближайшие пять лет, предстоит многое сделать. Основные направления плана были сформулированы с учётом мнения самих жителей региона.

«Северяне внесли порядка 72 тысяч разных предложений по развитию региона, были проведены глубокие экспертные дискуссии. В рамках плана мы будем формировать бюджет фактически на пять лет. Я очень рассчитываю, что мы будем трудиться вместе и вместе будем делать всё возможное, чтобы реально улучшить жизнь людей», – сказал Андрей Чибис.

Как напоминает региональное Министерство информационной политики, выборы в состав 13 советов депутатов муниципальных образований Мурманской области и выборы депутата Мурманской областной Думы по Оленегорскому избирательному округу №15 проходили 7 и 8 сентября. Всего замещено 139 депутатских мандатов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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