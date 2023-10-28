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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.23 11:00

Губернатор Андрей Чибис на встрече с жителями Кандалакши: муниципальные власти должны быть ближе и внимательнее к людям

В рамках рабочей поездки губернатора Андрея Чибиса в Кандалакшу в местной администрации состоялась традиционная встреча с жителями. Живое общение с главой региона продолжалось практически 2,5 часа. За это время северяне смогли задать более 30 вопросов на разные темы.

Немалая часть вопросов касалась состояния придомовых территорий, в том числе и ремонта дворов. Молодой человек, являющийся председателем ТСЖ обратил внимание губернатора на качество выполняемых работ, желание собственников контролировать процесс ремонтов и возможности участвовать в приёмке работ.

«Вы так много и правильно говорили про собственников. А именно они несут бремя ответственности за содержание своего двора и должны отремонтировать его сами. Государство сделало такую программу, чтобы вам помочь. И никто не лишает вас права следить за тем, как эти работы проводятся. С чем я безусловно согласен, так это с тем, что работы должны выполняться качественно. С этим мы разберёмся, по гарантийному сроку есть возможность всё поправить. Но я хочу попросить вас, друзья, понять, что государство в этом случае не обязано, а помогает», - пояснил глава региона.

Большой пласт вопросов касался темы ЖКХ и работы управляющих компаний. Так, жительница дома на Данилова посетовала на отсутствие косметического ремонта в подъезде.

«Крышу в доме сделали в рамках программы капитального ремонта. А можно за эти же деньги отремонтировать подъезд?», -  уточнила северянка.

«Подъезды не делает Фонд капитального ремонта, а стоимость кровли у такого дома очень большая. То есть, сейчас вы платите в общий котел за то, что вам уже сделали. Дома возводились в разные годы и действительно многие из них построены с нарушениями, и тут УК не виновата. А фонд как раз создан, чтобы этот проблему решить. Может, нужно создать ТСЖ? И тогда вопросов не будет, у вас получится, я уверен! Коллеги, помогите, чем можно», - обратился губернатор к местным властям.

Социальные выплаты и здравоохранение – ещё одна острая для населения тема. Однако, несмотря на все существующие в этих сферах шероховатости, некоторые проблемы удалось решить прямо в процессе встречи.

«Я пришла с большой бедой. У меня очень болен муж, но, пока шла беседа, мне помогли. Благодаря Оксане Николаевне Демченко и главврачу нашей больницы, удалось договориться о госпитализации. Завтра поедем в больницу. Спасибо огромное!», – поблагодарила жительница Кандалакши.

В этот вечер звучало немало слов благодарности. За видимые улучшения, произошедшие в городе, за создаваемые пространства для детей и молодёжи, за оказанную поддержку на разных уровнях.

«Спасибо за разговор! Было много разных вопросов. Первый вывод: подавляющее большинство вопросов местного значения, которые должны решаться честно и системно на уровне муниципалитета. В этой части нужно поднажать. Важно, чтобы у людей была возможность достучаться так, чтобы их услышали. Это наша задача. Будьте чуть внимательнее, муниципальные власти. А вопросы, которые требуют нашего вовлечения, внимания, всего областного правительства, либо федеральной поддержки, внимания Президента, эти вопросы уже мы будем брать в работу», – пояснил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Андрей Чибис отметил, что недавно новым главой района был назначен Александр Самарин, который проявил себя как в Алакуртти, так и в Приморском районе в самое непростое время. Губернатор выразил надежду, что с его приходом большинство подобных вопросов будет сниматься уже на местном уровне.

«Тем не менее, эти проблемы не значат ничего по сравнению с тем, какие проблемы решают наши ребята на СВО. И один среди нас. Давайте ему поаплодируем», – позвал на сцену губернатор молодого человека, который в финале встречи напрямую смог обратиться к губернатору по личному вопросу.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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