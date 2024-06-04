Губернатор Андрей Чибис на заседании АТК призвал не снижать бдительность в борьбе с терроризмом

Сегодня губернатор Андрей Чибис провёл совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Мурманской области. В ходе заседания глава региона призвал не снижать внимание к вопросам антитеррористической безопасности. В заседании приняли участие члены Антитеррористической комиссии Мурманской области, оперативного штаба, руководители правоохранительных органов, региональных исполнительных органов, руководители предприятий, организаций и ведомств.

«Общественно-знаковые мероприятия в регионе проходят без каких-либо сбоев, кроме того правоохранительные органы проводят серьёзную работу, связанную с безопасностью на нашей территории. Но вместе с тем хочу ещё раз обратить внимание всех субъектов на необходимость неукоснительно соблюдать все требования безопасности. Риски – высокие, мы с вами прекрасно это понимаем, и эти риски не снижаются, а растут. Регион у нас стратегический. Я хочу, чтобы каждый – и главы администраций, и те, кто отвечает за работоспособность критической инфраструктуры, и наши правоохранительные органы понимали уровень опасности и угроз. Наша задача – адекватно, чётко и быстро на них реагировать, а также выполнять решения, которые мы принимаем на заседаниях антитеррористической комиссии», – сказал Андрей Чибис.

В ходе заседания участники обсудили меры повышения эффективности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики терроризма, в том числе дополнительные мероприятия, касающиеся безопасности объектов инфраструктуры, водоснабжения, а также вопрос межнациональных отношений.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что по данным правоохранителей, в настоящее время на территории региона сохраняется благоприятная миграционная обстановка. Лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, за период проведения оперативно-профилактических мероприятий не выявлено. Однако миграционной политике с учётом въезжающих к нам лиц в туристических, служебных, коммерческих целях и для работы нужно по-прежнему уделять повышенное внимание, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области /

Фото: https://gov-murman.ru