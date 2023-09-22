Губернатор Андрей Чибис на заседании президиума Госсовета РФ под руководством Президента Владимира Путина внёс предложения по развитию рынка труда

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Президент России Владимир Путин провёл в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Государственного совета о развитии рынка труда в Российской Федерации. Ряд инициатив внес губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис при участии глав других Арктических территорий России предложил увеличить объём финансовой поддержки для тех, кто переезжает на Север и рассказал об уже действующей региональной программе.

«Вы были недавно в Мурманской области. Сегодня регион, как и вся Арктическая зона Российской Федерации, при Вашей поддержке активно развивается, и те проекты, которые мы реализуем, требуют компетентных, квалифицированных кадров. Для нас крайне актуально распространение механизма финансовой помощи переезжающим в размере, который действует на Дальнем Востоке. Мы сами в Мурманской области запустили кадровую программу «Курс на Север». В её рамках сформулировали специальные меры и индивидуальное сопровождение тех, кого мы ищем, чтобы обеспечить им максимальный комфорт адаптации в регионе. Но это работники бюджетной сферы. Увеличение размера выплаты работодателям промышленных предприятий для тех, кто переезжает, существенно бы нам помогло. Поэтому просьба здесь нас поддержать. Очень важно, особенно сейчас, когда развиваются крупные производства», – обратился Андрей Чибис к президенту.

Владимир Путин отметил, что внесенные предложения будут учтены для дальнейшей проработки.

Фото (Илья Питалёв, МИА «Россия сегодня»): https://gov-murman.ru