Идём за «Силой правды» на БДК «Иван Грен»В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.09.23 09:30

Губернатор Андрей Чибис на заседании президиума Госсовета РФ под руководством Президента Владимира Путина внёс предложения по развитию рынка труда

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Президент России Владимир Путин провёл в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Государственного совета о развитии рынка труда в Российской Федерации. Ряд инициатив внес губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис при участии глав других Арктических территорий России предложил увеличить объём финансовой поддержки для тех, кто переезжает на Север и рассказал об уже действующей региональной программе.

«Вы были недавно в Мурманской области. Сегодня регион, как и вся Арктическая зона Российской Федерации, при Вашей поддержке активно развивается, и те проекты, которые мы реализуем, требуют компетентных, квалифицированных кадров. Для нас крайне актуально распространение механизма финансовой помощи переезжающим в размере, который действует на Дальнем Востоке. Мы сами в Мурманской области запустили кадровую программу «Курс на Север». В её рамках сформулировали специальные меры и индивидуальное сопровождение тех, кого мы ищем, чтобы обеспечить им максимальный комфорт адаптации в регионе. Но это работники бюджетной сферы. Увеличение размера выплаты работодателям промышленных предприятий для тех, кто переезжает, существенно бы нам помогло. Поэтому просьба здесь нас поддержать. Очень важно, особенно сейчас, когда развиваются крупные производства», – обратился Андрей Чибис к президенту.

Владимир Путин отметил, что внесенные предложения будут учтены для дальнейшей проработки.

 

Фото (Илья Питалёв, МИА «Россия сегодня»): https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Никита
21.09.23 23:33
Очень интересно смотреть, как с каждым новым интервью все больше раскрывается человек. Спасибо, что приглашаете профессионалов своего дела в эфир! Хочется смотреть ещё и видеть других специалистов Му
Комментарий к новости:Даниил Ефимов, заведующий травматологическим отделением ГОБУЗ «МОКМЦ», врач ортопед-травматолог: каждый пациент индивидуален, или Каждый врач должен развивать свои профнавыки
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
-Правовая консультация (18+)ФАС России подготовил разъяснения статье 18.1 Закона о рекламе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Долой таинственность! Работодатели, публикующие зарплатные предложения, и соискатели, указывающие в резюме денежные ожидания, быстрее находят друг друга-PRO Валюту (16+)Цены на нефть поднимаются, курс рубля продолжает снижаться-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика