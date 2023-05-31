Губернатор Андрей Чибис на заседании рабочей группы по развитию Арктики Госсовета РФ предложил ввести понятие «опорные арктические города»

Сегодня в Москве, в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, состоялось второе заседание рабочей группы по развитию Арктики Госсовета РФ под руководством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Важнейший вопрос повестки – развитие городов и создание сопутствующей инфраструктуры для повышения качества жизни людей.

«Президентом России Владимиром Путиным был запущен проект «Формирование комфортной городской среды». Он активно развивается и сегодня. Очевидно, что объём инвестиций и подходы к развитию арктических регионов, с учётом сложного климата требуют более внимательного отношения. Полезный и правильный опыт был реализован государством на Дальнем Востоке, когда через чёткий план мероприятий по «опорным городам» были приняты необходимые решения и направлены дополнительные инвестиции», – сказал глава региона.

В «опорные города» должны войти экономические центры, которые сейчас и ещё десятилетия вперед будут служить развитием в Арктической зоне и всей страны.

«Такой подход необходимо применять на территории Арктики. Данный вопрос будет детально прорабатываться. Предлагаю обсудить набор мероприятий, в том числе с учётом президентской «Единой субсидии» для Арктической зоны, а по итогам договориться о решениях, которые будем выносить на Госкомиссию по развитию Арктики под руководством Юрия Трутнева», – подчеркнул губернатор, отметив, что данное решение уже поддержал глава Минвостокразвтития Алексей Чекунков.

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко отметил, что создание комфортных условий для жизни – важный фактор привлечения людей в Арктику.

«Для этого арктические города и посёлки должны стать современными и удобными. Их развитие должно осуществляться на плановой, системной основе. Госкомиссией по развитию Арктики проведено исследование арктических населенных пунктов с населением более 500 человек по 57 критериям, включая размещение медицинских и образовательных организаций, логистической инфраструктуры. Считаю, что эту работу необходимо продолжить. На наш взгляд, эффективным инструментом развития арктических городов может стать разработка для них мастер-планов на основе социально-экономического и пространственного анализа территории, с системной работой с населением и бизнес-сообществом. В настоящее время по поручению Президента России мастер-планы разрабатываются для городов Дальнего Востока, считай, что такую практику необходимо распространить и на Арктические города, посёлки», – отметил Андрей Шевченко.

Глава региона Андрей Чибис выразил благодарность за системную работу группы, а также поддержку заместителя председателя правительства и руководителя Госкомиссии по Арктике Юрия Трутнева. Напомним, первое заседание рабочей группы по развитию Арктики Госсовета РФ состоялось 17 февраля на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК-Мурманск» в селе Белокаменка.

«Мы приблизились к решению вопроса по вводу Арктической ипотеки, а также увеличения федерального финансирования. Так, будут выделены средства в размере 300 млн рублей на программу по реновации ЗАТО в Мурманской области. На первом заседании рабочей группы мы договорились, что необходимые для обсуждения темы и конкретные предложения будем выносить на Госкомиссию, в том числе для принятия финансовых решений», — сообщил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, рабочая группа по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации при комиссии Государственного Совета Российской Федерации создана по поручению Президента России в 2022 году, в неё вошли все главы регионов Арктической зоны, председателем является губернатор Мурманской области. Её цель – развитие российской Арктики и повышение качества жизни людей, проживающих и работающих на территории АЗРФ. На втором заседании рабочей группы по по развитию Арктики Госсовета РФ выступили министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и другие./

Фото: https://gov-murman.ru