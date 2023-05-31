В Североморске 1 июня стартует автопробег «Северный флот – не подведёт!»В Мурманской области ликвидировано 7 природных пожаров
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.05.23 15:00

Губернатор Андрей Чибис на заседании рабочей группы по развитию Арктики Госсовета РФ предложил ввести понятие «опорные арктические города»

Сегодня в Москве, в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, состоялось второе заседание рабочей группы по развитию Арктики Госсовета РФ под руководством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Важнейший вопрос повестки – развитие городов и создание сопутствующей инфраструктуры для повышения качества жизни людей.

«Президентом России Владимиром Путиным был запущен проект «Формирование комфортной городской среды». Он активно развивается и сегодня. Очевидно, что объём инвестиций и подходы к развитию арктических регионов, с учётом сложного климата требуют более внимательного отношения. Полезный и правильный опыт был реализован государством на Дальнем Востоке, когда через чёткий план мероприятий по «опорным городам» были приняты необходимые решения и направлены дополнительные инвестиции», – сказал глава региона.

В «опорные города» должны войти экономические центры, которые сейчас и ещё десятилетия вперед будут служить развитием в Арктической зоне и всей страны.

«Такой подход необходимо применять на территории Арктики. Данный вопрос будет детально прорабатываться. Предлагаю обсудить набор мероприятий, в том числе с учётом президентской «Единой субсидии» для Арктической зоны, а по итогам договориться о решениях, которые будем выносить на Госкомиссию по развитию Арктики под руководством Юрия Трутнева», – подчеркнул губернатор, отметив, что данное решение уже поддержал глава Минвостокразвтития Алексей Чекунков.

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко отметил, что создание комфортных условий для жизни – важный фактор привлечения людей в Арктику.

«Для этого арктические города и посёлки должны стать современными и удобными. Их развитие должно осуществляться на плановой, системной основе. Госкомиссией по развитию Арктики проведено исследование арктических населенных пунктов с населением более 500 человек по 57 критериям, включая размещение медицинских и образовательных организаций, логистической инфраструктуры. Считаю, что эту работу необходимо продолжить. На наш взгляд, эффективным инструментом развития арктических городов может стать разработка для них мастер-планов на основе социально-экономического и пространственного анализа территории, с системной работой с населением и бизнес-сообществом. В настоящее время по поручению Президента России мастер-планы разрабатываются для городов Дальнего Востока, считай, что такую практику необходимо распространить и на Арктические города, посёлки», – отметил Андрей Шевченко.

Глава региона Андрей Чибис выразил благодарность за системную работу группы, а также поддержку заместителя председателя правительства и руководителя Госкомиссии по Арктике Юрия Трутнева. Напомним, первое заседание рабочей группы по развитию Арктики Госсовета РФ состоялось 17 февраля на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК-Мурманск» в селе Белокаменка.

«Мы приблизились к решению вопроса по вводу Арктической ипотеки, а также увеличения федерального финансирования. Так, будут выделены средства в размере 300 млн рублей на программу по реновации ЗАТО в Мурманской области. На первом заседании рабочей группы мы договорились, что необходимые для обсуждения темы и конкретные предложения будем выносить на Госкомиссию, в том числе для принятия финансовых решений», — сообщил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, рабочая группа по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации при комиссии Государственного Совета Российской Федерации создана по поручению Президента России в 2022 году, в неё вошли все главы регионов Арктической зоны, председателем является губернатор Мурманской области. Её цель – развитие российской Арктики и повышение качества жизни людей, проживающих и работающих на территории АЗРФ. На втором заседании рабочей группы по по развитию Арктики Госсовета РФ выступили министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и другие./

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)5 востребованных профессий в будущем, на которые можно обучиться бесплатно сейчас
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Комментарий к новости:УФСИН России по Мурманской области открыл выставку продукции действующих центров трудовой адаптации осужденных
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Комментарий к новости:Остаётся только надеяться, что беды не произойдёт, или Пока начальник БАМУ Росприроднадзора Сергей Михайлов отдыхает, его «подменил робот»
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Комментарий к новости:Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, что нужно учесть работодателям, изучая указ о призыве на военные сборы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«SuperJob» назвал вакансии мая в Мурманске с зарплатой более 150 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 31 копейку, евро теряет 1 копейку-PRO Энергетику (18+)В пяти домах Мурманска специалисты ООО «АтомЦифроСбыт» установят 800 «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Юрист «SuperJob» объясняет особенности изменений в налогообложении для покинувших РФ работников
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика