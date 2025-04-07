Мурманская область. Арктика (16+)07.04.25 10:05
Губернатор Андрей Чибис начал оперативное совещание с минуты молчания в память о погибших моряках-подводниках
7 апреля в России – День памяти погибших подводников. Памятная дата была установлена в связи с трагической гибелью атомной подводной лодки Северного флота «Комсомолец» (К-278), потерпевшей крушение 7 апреля 1989 года. Сегодня оперативное совещание в правительстве Мурманской области началось с минуты молчания.
«Подводники – это элита Военно-морского флота, люди, которые обеспечивают безопасность нашей страны. Мы склоняем головы перед светлой памятью экипажей, навсегда оставшихся на боевом посту», – сказал Андрей Чибис.
Траурные мероприятия пройдут сегодня в разных муниципалитетах Мурманской области, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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