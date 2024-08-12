Губернатор Андрей Чибис начал оперативное совещание с минуты молчания в память о погибших на ракетном крейсере «Курск»

Сегодня оперативное совещание в правительстве Мурманской области началось с минуты молчания в память о 118 моряках-подводниках, чьи жизни унесла катастрофа на ракетном крейсере «Курск». В этом году 24-я годовщина со дня трагедии.

«Эта трагедия обернулась горем и скорбью не только дня Военно-морского флота России, но и для всей нашей страны. Несмотря на течение времени, эта дата, и память о защитниках Отечества, которые проходили службу на Курсе, остается для нас священной обязанностью. Сегодня траурные мероприятия пройдут во многих городах страны и, конечно же в Видяево, откуда подводная лодка отправилась в свой последний поход. Призываю жителей Мурманской области сегодня также почтить память защитников, которые остались на вечной вахте в море», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Траурные мероприятия пройдут сегодня в разных муниципалитетах Мурманской области, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/