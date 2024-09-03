Губернатор Андрей Чибис начал оперативное совещание с минуты молчания в память о погибших в школе Беслана

Сегодня оперативное совещание в правительстве Мурманской области началось с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в школе Беслана 3 сентября 2004 года.

«Мы все помним трагедию двадцатилетней давности, когда в Беслане боевики захватили школу. В результате теракта погибли более 300 человек, из них 186 – дети. Эти чудовищные события потрясли весь мир. В нашей стране не было и нет неравнодушных людей к этой трагедии», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики, траурные мероприятия пройдут сегодня в разных муниципалитетах Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/