Губернатор Андрей Чибис начал оперативное совещание с минуты молчания в память о погибших в теракте в Подмосковье

Сегодня оперативное совещание в правительстве Мурманской области началось с минуты молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

«Это страшная трагедия. Без сомнения, что те, кто это совершил, не уйдут от ответственности и полностью за это поплатятся», – сказал губернатор Андрей Чибис, открывая оперативное совещание.

Глава региона призвал всех северян, руководителей всех уровней не поддаваться призывам, которые направлены на то, чтобы внести раскол в общество, посеять агрессию в умы и сердца людей.

«Призываю всех быть очень аккуратными к провокациям, к попытке расшатать наш многонациональный народ, используя эту трагедию. Очень важно сохранить силы, единство – то, что является отличительной чертой российского народа», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также сообщил, что в Мурманской области усилены меры безопасности.

«Все необходимые действия и решения приняты сразу же после первых сообщений. Незамедлительно будем реагировать и внимательно относиться ко всем рискам и инцидентам», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru