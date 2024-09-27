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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.24 11:00

Губернатор Андрей Чибис наделил полномочиями сенатора Российской Федерации от Мурманской области Елену Дягилеву

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти региона заместителя губернатора Елену Дягилеву.

«За последние пять лет вы прошли много тем и направлений – от министра финансов до заместителя губернатора, курировали важнейшие блоки – финансовый, образования, спорта, культуры, совмещая задачи финансиста и с задачами по развитию социальной сферы. Я высоко оцениваю вашу эффективность на этом посту и уверен, что в новом статусе сенатора Российской Федерации вы приложите все свои знания и опыт. И задачи, которые перед нами стоят в рамках плана «На Севере – жить» на вторую пятилетку, будут ещё активнее решаться, учитывая ваши коммуникации и опыт работы с федеральными органами власти. Желаю успехов в новом статусе», – сказал губернатор Андрей Чибис во время рабочей встречи.

Елена Дягилева поблагодарила главу региона, отметив, что это большая честь и большая ответственность.

«За время работы в команде правительства Мурманской области я получила колоссальный опыт. И надеюсь, что смогу применить его в новом статусе на благо Мурманской области», – сказала Елена Дягилева.

Постановление о наделении Елены Дягилевой полномочиями сенатора — представителя в Совете Федерации от правительства Мурманской области вступит в силу с 1 октября.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, ранее полномочия сенатора Совета Федерации Федерального собрания РФ от исполнительной власти Кольского Заполярья были возложены на Константина Долгова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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