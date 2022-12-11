Губернатор Андрей Чибис наградил 17 финалистов регионального кадрового конкурса «Лидеры Севера»

В Мурманске 10 декабря состоялась церемония награждения 17 финалистов регионального открытого кадрового конкурса «Лидеры Севера». Дипломы им вручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Участвовали и северяне, и жители других регионов: это значит, что Север притягателен, и несмотря на суровый климат манит сюда амбициозных людей, которые хотят себя реализовать. Все они уже проявили себя на работе в других проектах, горят желанием расти дальше, и чётко понимают, что будут делать для развития региона. Победители войдут в резерв управленческих кадров Мурманской области. В следующем году им предстоит пройти обучающую программу. И их мы будем иметь их ввиду на предмет замещения соответствующих должностей. Уверен, что участники найдут своё место с точки зрения задач, которые они будут реализовывать в рамках важных для региона проектов, в том числе в органах исполнительной власти. Мы точно продолжим проводить этот конкурс, будем расширять спектр возможных участников. Не только для желающих занять руководящие должности, но и для молодых специалистов. Я желаю всем не бояться своих идеи и инициатив, не бояться отбора. Мы готовы вовлекать людей в реализуемые проекты, но для этого нам надо видеть этих людей. Этот конкурс дает возможность показать себя, нам – понять, что человек подходит. Я желаю всем дерзать и участвовать», – подчеркнул глава Мурманской области.

Конкурсантов в видеообращении поздравил генеральный директор АНО «Россия-страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он отметил, что Кольское Заполярье и АНО «Россия – страна возможностей» сотрудничают на протяжении всех лет работы платформы. В прошлом году в Мурманске прошел полуфинал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», ежегодно проходят региональные чемпионаты «Амбилимпикс», а за 4,5 года проектной платформы в мероприятиях приняли участие более 60 тысяч северян.

«Особенно приятно, что на Севере появился свой проект по инициативе губернатора. Поздравляю всех финалистов и от всей души желаю, чтобы вы взяли максимум от этого конкурса, чтобы у вас появились новые единомышленники, друзья, идеи, возможности для роста. Удачи вам, счастья и новых побед! На Севере – жить!», – подчеркнул Алексей Комиссаров.

Губернатор Андрей Чибис также отметил, что на этапе собеседований, который состоялся на прошлой неделе, конкурсантка Мария Романова получила приглашение возглавить региональную Дирекцию особо охраняемых природных территорий.

«Я родилась и выросла в Москве, работала там более 10 лет. Затем переехала в Мурманск, влюбившись в эту удивительную природу, и уже два года здесь. Как полуфиналист конкурса «Лидеры России» от Мурманской области я участвовала в «Лидерах Севера» по сокращенной программе, но всё равно испытания было проходить волнительно. Для меня это вызов, возможность и очень полезное мероприятие – нам предстоит годовая программа развития. В рамках конкурса мы все познакомились с большим количеством инициативных, интересных людей, вместе с которыми, надеюсь, будем развивать регион. Сильнее Север – сильнее Россия», – поделилась Мария Романова.

Представитель Санкт-Петербургского регионального ресурсного центра Александр Жихарев, эксперт конкурса и член конкурсной комиссии, отметил, что впереди у участников – интенсивная обучающая программа по выбранным компетенциям.

«В сентябре была разработана модель компетенций резерва управленческих кадров Мурманской области. Многоступенчатая система оценочных процедур включает личностную и профессиональную диагностику, деловые игры, интервью. Это позволило не только выявить сильные стороны участников, но и возможную траекторию их развития. В следующем году финалисты будут повышать квалификацию, развивая и совершенствуя компетенции. Также участники смогут реализовать свои проектные инициативы на благо развития региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, их ждёт насыщенная, интересная, практико-ориентированная программа с использованием различных форматов: традиционные лекции, тренинги, стратегические сессии, деловые игры с разбором управленческих кейсов и иные формы работы», – пояснил Александр Жихарев.

Фото: https://gov-murman.ru