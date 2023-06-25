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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.23 17:00

Губернатор Андрей Чибис наградил Благодарственными письмами призёров всероссийской олимпиады школьников, обучающихся, набравших 100 баллов на ЕГЭ, их родителей и педагогов

В молодёжном пространстве «СОПКИ. 21А» губернатор Андрей Чибис встретился с призёрами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, подготовившими их педагогами-наставниками, а также обучающимися, набравшими 100 баллов на ЕГЭ, и их родителями.

Обращаясь к ребятам, глава региона подчеркнул, что образование в жизни каждого человека играет важнейшую роль.

«Результаты, которые вы показали – дорогого стоят, потому что такие люди как вы сегодня создают всё новое: меняют мир к лучшему, делают открытия, запускают новые технологии. От всей души желаю, чтобы вы получили образование в том вузе, о котором мечтаете, а затем вернулись сюда, развивать экономику Мурманской области: у нас есть все условия для самореализации и достойной зарплаты», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что за успехом школьников всегда стоят талантливые учителя и семьи, оказывающие поддержку. Андрей Чибис поблагодарил педагогов и родителей за воспитание детей, проявивших себя успешными учениками, способными глубоко мыслить, преодолевать трудности, показывать великолепные результаты.

В рамках мероприятия Андрей Чибис вручил Благодарственные письма губернатора Мурманской области школьникам, их родителям и педагогам; призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и их педагоги-наставники получили также денежные сертификаты в размере 150 и 100 тысяч рублей за каждое призовое место.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, во время общения участники встречи поблагодарили главу региона за развитие науки, спорта и образования в Кольском Заполярье, ведь именно создаваемые в области условия позволяют добиваться высоких результатов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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