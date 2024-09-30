Губернатор Андрей Чибис наградил Елену Дягилеву Почётной грамотой правительства Мурманской области за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона

На оперативном совещании правительства глава региона Андрей Чибис наградил и.о. заместителя губернатора Елену Дягилеву Почётной грамотой.

«Елена Васильевна, с завтрашнего дня вы приступаете к работе в верхней палате парламента, выполнению, с одной стороны новых задач, но с другой стороны – продолжите развивать регион уже в Совете Федерации. С учётом вашего многолетнего опыта, тех проектов, которые вы реализовывали и курировали, компетенций в сфере финансов, социальной политики, образования, культуры и спорта уверен в вашем успехе», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор акцентировал внимание на том, что несмотря на новый статус Елена Дягилева остаётся работать в команде и уже с учётом новых возможностей продолжит вносить личный вклад в решение общих задач, в особенности ключевых направлений регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Напомним, ранее губернатор Андрей Чибис наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти региона и.о. заместителя губернатора Елену Дягилеву. Постановление о наделении полномочиями – представителя в Совете Федерации от правительства Мурманской области вступит в силу с 1 октября.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/