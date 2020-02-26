Губернатор Андрей Чибис наградил медиков, спасших жизнь 11-летнего ребёнка в Кандалакше

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис наградил сотрудников Кандалакшской центральной районной больницы, спасших жизнь 11-летнего ребёнка, найденного в снегу после нападения. Благодаря слаженным действиям бригады скорой медицинской помощи и врачей реанимации Кандалакшской ЦРБ сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.

Открывая IX медицинский конгресс «Северное сияние», глава региона выразил почтение и уважение всему медицинскому сообществу Заполярья и в торжественной обстановке вручил региональные награды медикам из Кандалакши.

«Человеческие и профессиональные качества позволяют творить чудеса. Спасти ребёнка, температура тела которого всего 26 градусов, – просто чудо. Сегодня пострадавший мальчик Алексей идёт на поправку – это ваша заслуга, коллеги! Спасибо вам огромное за слаженную, оперативную и главное – искреннюю работу. Мы вами гордимся!», – сказал губернатор.

За оперативность и высокий профессионализм при оказании своевременной медицинской помощи и спасение жизни ребёнка Почётной грамотой губернатора Мурманской области награждена врач-анестезиолог-реаниматолог Кандалакшской ЦРБ Светлана Запрялова. Благодарности Губернатора Мурманской области удостоены медицинская сестра-анестезист Наталья Осипова, врач скорой медицинской помощи Олег Егупов и его супруга, фельдшер скорой медицинской помощи Светлана Егупова. Водитель скорой медицинской помощи Александр Крупин получил из рук главы региона Благодарственное письмо. Все врачи в дополнение к наградам получат денежное поощрение.

Губернатор также представил участникам медицинского конгресса итоги работы по реализации антикризисного плана, направленного на улучшение ситуации в медицине, за прошлый год и рассказал о стратегии развития системы здравоохранения Мурманской области. Выполнение поставленных задач, как отметил глава региона, позволит «перевернуть» непростую ситуацию, за десятилетия сложившуюся в сфере здравоохранения региона, и сделать медицину доступной и качественной для северян, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.