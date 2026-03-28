Губернатор Андрей Чибис наградил победителей и призёров регионального этапа конкурса «Воспитатель года Мурманской области» в 2026 году

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис принял участие в торжественном открытии Года дошкольного образования и подведении итогов регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» – «Воспитатель года Мурманской области» в 2026 году.  

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто работает в сфере дошкольного образования. Именно вы первыми встречаете ребёнка на пороге взрослого мира, создаёте для него атмосферу тепла, добра и безопасности. От того, как малыш переживёт этот первый опыт общения, во многом зависит его будущее. Ваша миссия — не просто работа, это настоящее призвание, требующее душевной щедрости и высокого профессионализма. Вы закладываете фундамент, на котором строится вся дальнейшая жизнь человека: его уверенность, открытость миру и стремление к знаниям. Спасибо за ваш неоценимый вклад в будущее наших детей», – обратился к педагогам на церемонии награждения глава региона.

В этом году в региональном этапе приняли участие более 20 педагогов — победителей муниципальных этапов. В их числе как опытные воспитатели, так и молодые специалисты, представленные в номинации «Педагогический дебют». Глава региона вручил награды лучшим работникам дошкольного образования и озвучил имя победителя в номинации «Воспитатель года».

Лучшим педагогом стала воспитатель детского сада №11 города Североморска Олеся Вторникова. Теперь Олеся Дмитриевна будет представлять регион на федеральном этапе конкурса «Воспитатель года России – 2026». За победу на региональном уровне победительнице вручили премию губернатора Мурманской области в размере 300 тысяч рублей.

Призёрами признаны Кристина Бухтиярова, воспитатель детского сада №104 города Мурманска, и Екатерина Сидорчук, воспитатель детского сада № 15 города Оленегорска. Финалистами стали Ксения Мельник из детского сада №14 «Солнышко» города Ковдора и Ольга Темнова, представляющая школу №2 города Кировска. В номинации «Педагогический дебют» победу одержала Мария Юрьевна Фролова, воспитатель детского сада №140 города Мурманска.

По инициативе губернатора с 2024 года в регионе установлены премии: победителю в номинации «Воспитатель года» присуждается 300 тысяч рублей, призёрам — по 100 тысяч рублей, финалистам — по 25 тысяч рублей, победителю в номинации «Педагогический дебют» — 50 тысяч рублей. Напомним, конкурс «Воспитатель года Мурманской области» проходил в два тура с 23 по 27 марта. В нем приняли участие работники дошкольных образовательных организаций из 15 муниципальных образований региона. В номинации «Педагогический дебют» – 6 молодых специалистов, педагогический стаж которых составляет менее 3 лет.

 

 

