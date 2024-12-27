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Мурманская область. Арктика (16+)27.12.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис наградил северян за профессионализм, активную жизненную позицию и помощь участникам специальной военной операции

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках заседания правительства наградил северян, проявивших активную жизненную позицию и высокий профессионализм. А также тех, кто внёс значительный вклад в поддержку специальной военной операции. 

Медалью, почётными грамотами и благодарностями письмами отметили 19 жителей региона. Среди удостоенных поощрений – предприниматели, руководители коммерческих организаций, представители добровольческих объединений. 

«Спасибо всем, кто на своем месте трудится, чтобы Мурманская область развивалась, и поддерживает северян», – отметил губернатор.  

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён Михаил Крапля, директор общества с ограниченной ответственностью «Лоран».

Почётными грамотами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации награждены Константин Пилецкий, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «МСК» и Павел Стахеев, генеральный директор ООО «Резидент».

Почётным знаком Мурманской области «За гражданскую доблесть» отмечен Василий Буров, председатель Мурманского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников».

Благодарственные письма губернатора Мурманской области вручили 15 северянам.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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