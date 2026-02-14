Губернатор Андрей Чибис наградил сотрудников Кольского научного центра РАН в Апатитах

В рамках рабочей поездки губернатора Андрея Чибиса в Апатиты, приуроченной к Дню российской науки, состоялась церемония награждения сотрудников Кольского научного центра РАН.

«Мы гордимся нашими талантливыми учеными и тем, что Мурманская область является ведущей научной базой Арктики. Важно отметить, что поддержка науки и исследований – одно из приоритетных направлений губернаторского плана «На Севере – жить!». Спасибо за верное служение выбранному делу, искренний интерес. Желаю вам новых достижений, вдохновения, ярких открытий!», – сказал глава региона.

Губернатор вручил федеральные награды от Министерства образования и науки РФ, памятные адреса «Ко дню российской науки» коллективам научных организаций, почётные грамоты губернатора, 24 молодых учёных и аспирантов получили именные стипендии губернатора Мурманской области.

«Отдельно хочу сказать о молодых учёных. Сегодня мы вручили федеральные и региональные награды, именные стипендии. Это не просто знак признания – это сигнал: регион делает ставку на новое поколение исследователей. Мурманская область обладает всеми предпосылками стать одним из ключевых научно-технологических центров российской Арктики», – отметил Андрей Чибис.

Также губернатор отметил победителей конкурсов Министерства образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562278/#&gid=1&pid=2