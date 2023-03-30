Губернатор Андрей Чибис наградил волонтёров регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России», которые принимали участие в гуманитарной миссии на территории ЛНР

Вчера губернатор Андрей Чибис провел встречу с волонтерами регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» Мурманской области. Северяне принимали участие в гуманитарной миссии на территории Луганской Народной Республики.

«Вы поступаете достойно, правильно добросовестно, как настоящие патриоты своей страны. Теперь вы стали понимать ещё больше, осознавать, в каких обстоятельствах бьются герои. Каждый раз, когда я общаюсь с нашими военнослужащими, понимаю, что они достойны поколения победителей. И это очень важно, что у нас такая отзывчивая, храбрая и сильная молодёжь», — подчеркнул губернатор.

Так, волонтёры провели концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Творческий коллектив ознакомили с условиями, в которых проживают военнослужащие, рассказали молодогвардейцам фронтовые истории.

«Мы давали концерт практически на передовой. Но также вспоминаю, как выступали, когда только отправляли ребят в зону СВО, по телу буквально бежали мурашки. Это особое чувство — выступать перед героями. Вернулись назад, наши юноши очень вдохновились примером и тоже решили помочь», — отметила руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» Мурманской области Алёна Адамсон.

Шестого марта в Клинический госпиталь Луганска была направлена волонтёрская группа молодогвардейцев, состоящая из восьми человек. В состав группы вошли как активисты «Молодой Гвардии» Мурманской области, так и просто неравнодушные северяне. К ним присоединился региональный руководитель волонтеров-медиков, координатор поисково-спасательного отрада «МурманСПАС» Терского района и глава администрации Ловозерского района.

Функционал у волонтёров был разнообразным. Ребята дежурили в дневные и ночные смены в регистратуре, помогали в дезинфекции помещений, отмывали и дезинфицировали медицинские принадлежности, инструменты и мебель.

«Помощь была разнообразной, начиная от приёма пострадавших, заканчивая уборкой и подготовкой операционной. Важно, что я, как будущий врач, смог набраться опыта, в гражданской медицине я не сталкивался с минно-взрывными ранениями», — отметил волонтёр, студент медицинского колледжа Дмитрий Михайлевич.

Данил Канатчиков прошел обучение для работы с рентген-аппаратом. Ребята дежурили в реанимации, разгружали гуманитарную помощь, помогали с транспортировкой раненых. Волонтёры отмечают, что многие военнослужащие, получившие травмы, готовы вернуться на передовую и снова встать на защиту Родины.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за активную гражданскую позицию и участие в гуманитарной миссии на территории Луганской Народной Республики глава региона вручил волонтёрам благодарственные письма.

«Вы, «молодогвардейцы», своими делами показываете, что такое любовь к Родине. Делаете это по-настоящему, честно, открыто. Уверен, что в нашей стране много таких ребят, которые готовы отдать частичку себя ради помощи защитникам Отечества, а также тем, кому особенно сейчас нужна ваша помощь. Это дорогого стоит. Мы вами очень гордимся и всегда поддержим. Вы настоящие северяне, с твердым стержнем и добрым, горячим сердцем!», — заключил губернатор.

Напомним, гуманитарную миссию волонтёров поддержал глава региона в январе во время встречи с председателем Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Антоном Демидовым.

Фото: https://gov-murman.ru