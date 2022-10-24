Губернатор Андрей Чибис напомнил о перечне региональных мер поддержки для мобилизованных граждан, а также участников СВО и членов их семей

Правительство Мурманской области продолжает оказывать поддержку военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, участникам СВО и их семьям. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

Он напомнил, что для членов семей мобилизованных на базе общественной приёмной партии «Единая Россия» работает номер телефона, где можно получить консультацию, в том числе по мерам поддержки, правовым, медицинским и семейным вопросам.

«В число мер поддержки в Мурманской области входит единовременная выплата в 100 тысяч рублей для семьи мобилизованных, и дополнительно по 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Также благодаря оперативному принятию областной думой наших законопроектов, школьники и студенты колледжей из семей участников СВО уже получают бесплатное горячее питание. В том числе мы сделали бесплатным посещение детских садов для их детей», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, дополнительно участники СВО и члены их семей включены в приоритетную группу программы «Свой дом в Арктике» с единовременной выплатой в 1,5 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru