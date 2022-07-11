Мурманская область. Арктика (16+)11.07.22 15:30
Губернатор Андрей Чибис напомнил северянам о необходимости ревакцинации от коронавируса
За последние две недели заболеваемость ковидом, по данным ВОЗ, выросла почти на треть. В России и в Мурманской области обстановка стабильная. Для поддержания эпидблагополучия губернатор Андрей Чибис призвал северян к ревакцинации от коронавирусной инфекции.
«В регионе выявляется до 10 случаев заражения в сутки. Ковидные ограничения в области сняты. Прошу не забывать про ревакцинацию, чтобы поддержать уровень коллективного иммунитета и избежать роста заболеваемости», – заключил Андрей Чибис.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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