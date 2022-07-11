Губернатор Андрей Чибис напомнил северянам о необходимости ревакцинации от коронавируса

За последние две недели заболеваемость ковидом, по данным ВОЗ, выросла почти на треть. В России и в Мурманской области обстановка стабильная. Для поддержания эпидблагополучия губернатор Андрей Чибис призвал северян к ревакцинации от коронавирусной инфекции.

«В регионе выявляется до 10 случаев заражения в сутки. Ковидные ограничения в области сняты. Прошу не забывать про ревакцинацию, чтобы поддержать уровень коллективного иммунитета и избежать роста заболеваемости», – заключил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/