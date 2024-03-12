Губернатор Андрей Чибис: «Наша задача – обеспечить полное соблюдение законности для свободного волеизъявления наших граждан»

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл заседание межведомственной рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации.

«Приближается самое важное для страны и региона событие в этом году, – 15-17 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации. Наша задача – обеспечить полное соблюдение законности для свободного волеизъявления наших граждан. Мы уже спланировали комплекс мер готовности всех сил и средств. Принципиально важными являются вопросы обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности и готовности к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Совместная, слаженная работа по организации и проведению главных выборов страны – наша первоочередная задача, которая требует общего, совместного подхода к выработке решений», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники заседания рассмотрели информацию Избирательной комиссии Мурманской области о готовности к проведению голосования по выборам Президента Российской Федерации на территории региона, а также вопросы инфраструктурной и информационной безопасности.

Фото: https://gov-murman.ru