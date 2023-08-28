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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.23 16:45

Губернатор Андрей Чибис назначил Михаила Пшеничного начальником управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области

Сегодня в рамках оперативного совещания губернатор Андрей Чибис представил начальника управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области. Им стал Михаил Пшеничный, который до этого исполнял обязанности главы ведомства.

«Михаил Александрович хорошо известен всем коллегам - последние два года он трудился в управлении в должности заместителя и затем в статусе исполняющего обязанности начальника, а до этого почти 30 лет проработал в правоохранительных органах нашего региона», - отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис подчеркнул, что сложно переоценить важность задач, возложенных на региональное управление по реализации антикоррупционной политики. Глава региона поручил вместе со всеми ведомствами и правоохранительными органами повышать эффективность антикоррупционной политики в Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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