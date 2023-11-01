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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.23 09:30

Губернатор Андрей Чибис назвал четыре муниципалитета – победителя рейтинга эффективности Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис вчера провёл выездное заседание правительства Мурманской области в Кольском районном центре культуры. Глава региона сообщил, что первая тема повестки заседания посвящена итогам рейтинга эффективности муниципальных образований за 2022 год. Одним из критериев для оценки являлось исполнение национальных проектов и стратегического плана «На Севере – жить».

«В прошлом году я принял решение об увеличении суммы гранта почти в 4 раза – до 15 млн рублей для распределения между муниципалитетами. Эти средства пойдут на обновление объектов, которые определят победители рейтинга», – напомнил Андрей Чибис.

В итоге победителями этого года стали Оленегорск, который получит 3 млн рублей; Мурманск – 4,5 млн рублей; Кольский район – 3 млн рублей и ЗАТО п. Видяево получит грант на 4,5 млн рублей.

«Обозначу сразу, что это не говорит о том, что в муниципалитетах-победителях всё идеально, а в других совсем по-другому. Это показатель того, что при нарастающем темпе работ, растущем количестве объектов и объёме задач эти муниципалитеты показывают хорошую динамику изменений за прошедший период. Хочу подчеркнуть, что перед нами на следующий год стоит огромное количество задач, в том числе по нашим инициативам, которые поддержал Президент России Владимир Путин и дал соответствующие поручения», – сказал губернатор.

Это и работы по реновации ЗАТО, где проживают военнослужащие и члены их семей, на которую регион начнёт системно получать федеральные средства для модернизации населённых пунктов, и запуск работы по мастер-планам в населённых пунктах, которые являются опорными для развития Арктики. Напомним, три агломерации Мурманской области вошли в перечень опорных населенных пунктов Арктики, который был объявлен на заседании штаба по вопросам развития городов и иных населённых пунктов Арктической зоны РФ. 

«Кроме того, буквально вчера я обсуждал с коллегами из Мурманской областной Думы параметры бюджета на следующий год. По самым важным социальным направлениям у нас будет рост расходов, – это стройки, образование, здравоохранение, социальная поддержка, спорт, развитие городской среды и транспортной системы. Также на поддержку муниципальных образований мы планируем выделить средства в размере 41,5 млрд рублей. Это связано с тем, что мы закладываем в бюджет и соответствующий рост доходов. Всё это значит, что увеличится и объём работ, которые нужно тщательно контролировать и реализовать на своих территориях. Поэтому я принял решение об удвоении гранта для муниципалитетов с 15 млн до 30 млн рублей в следующем году. Это станет дополнительным стимулом, – чем лучше сработают команды местных администраций, тем больше муниципалитеты получат новых возможностей», – подчеркнул глава региона. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробнее об итогах оценки эффективности деятельности глав администраций муниципальных образований Мурманской области за 2022 год доложила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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