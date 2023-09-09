Губернатор Андрей Чибис номинировал Териберку на статус новой столицы «Серебряного ожерелья России»: голосование стартовало в рамках форума «Ладога»

Традиционный «День регионов» состоялся 7 сентября на молодёжном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога». Гостями мероприятий стали полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, главы субъектов СЗФО.

На панельной дискуссии «Молодёжное серебряное ожерелье России» губернаторы СЗФО рассказали о возможностях для молодёжи в регионах. Губернатор Андрей Чибис отметил, что в российской Арктике живёт 2% населения страны, а ВВП – 10%.

«Благодаря поддержке Президента Владимира Путина, который определил стратегию развития Арктики, поставил четкие задачи, сегодня русский Север переживает второе рождение. Если брать Мурманскую область, то за последние 4 года валовый региональный продукт на душу населения вырос в 2,5 раза. Жить в Арктике, в Мурманской области – значит создавать будущее страны сегодня, здесь и сейчас. Да, у нас не самые комфортные климатические условия. Но действительно круто быть частью этого движения, мощнейших команд, трудовых коллективов, которые как наши предшественники в советское время двигают страну, развивают Арктику, и создают уникальные классные проекты», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор рассказал, что правительство региона при поддержке федерального правительства, крупного бизнеса модернизирует образовательную среду, делает ее более комфортной и выстраивает систему профориентации.

«Сегодня мы стремимся дать молодёжи востребованное образование и вектор, чтобы они могли самореализоваться именно на крупных, уникальных проектах в Мурманской области, а также реализовать собственные идеи, к примеру, в направлении туризма в Арктике, который растет неимоверными темпами. При поддержке главы государства впервые с 1990-х годов есть приток трудоспособного населения в регион. Это предмет гордости и результат консолидированной работы. И многие ребята видят перспективу, принимают решение остаться у нас, много молодых специалистов приезжают, потому что у людей появляется крутая работа. И конечно, мы активно приводим в порядок города, благоустраиваем, чтобы людям было комфортно здесь жить», – подчеркнул Андрей Чибис.

Участники беседы также обсудили вопросы перспектив развития молодёжного туризма, в частности в области автопутешествий, возможностей привлечения школьников в туристические проекты и программ по развитию туризма, которые реализуются в регионах СЗФО.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, специальным событием форума стал старт выборов новой столицы туристического проекта «Серебряное ожерелье России», где Андрей Чибис номинировал от нашего региона Териберку. Для участников мероприятия прошло очное голосование, а жители СЗФО до 30 сентября могут проголосовать онлайн в официальном сообществе форума «Ладога».

В конце дня Андрей Чибис пообщался с участниками форума от Мурманской области в рамках федерального проекта «ГосСтарт.Диалог». Глава региона рассказал им о своём опыте работы в государственных учреждениях, а позже обсудил проекты ребят и возможности их запуска в нашем регионе.

Фото: https://gov-murman.ru