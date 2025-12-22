«Курс на Север»: жители региона смогут получить 51 тысячу рублей за рекомендацию переехать в регионЛучшие работодатели России для молодёжи 2025 года
Губернатор Андрей Чибис об итогах «прямой линии» Президента РФ Владимира Путина

На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис акцентировал важные для Мурманской области моменты по итогам «прямой линии» Президента Владимира Путина, состоявшейся на прошлой неделе. В числе приоритетных – экономическое развитие.

«Несмотря на то, что регион не прозвучал в эфире, все озвученные вопросы – крайне актуальны для северян. Президент подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы и жёсткое санкционное давление, экономика сохраняет стабильность. И экономическое развитие Мурманской области продолжает идти вперед. Ведётся детальная работа экономического блока. Мы не афишируем подробности, но компании продолжают инвестировать, появляются новые проекты. За шесть лет независимо от ковида и санкций фактически вложены в развитие экономики региона 1,5 трлн рублей. По росту валового регионального продукта на душу населения Мурманская область вышла на десятое место в России, как и по средней зарплате. Создано 9700 новых рабочих мест. Коллеги от каждого из нас зависит решение тех или иных вопросов по документации, инфраструктуре, привлечению инвесторов, и это принципиально важно», – подчеркнул губернатор.

В числе важных губернатор назвал организацию работы рыбохозяйственной отрасли.

«Наш рыбохозяйственный комплекс работает не в самых простых условиях. Но мы регулярно рассматриваем актуальные вопросы на нашем рыбхозсовете, активно прорабатываем с федеральным ведомством. На прошлой неделе глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что Россия отстояла свои интересы по вылову рыбы в норвежской экономической зоне. Это отличная новость – после долгой дискуссии система будет функционировать надлежащим образом. И мы продолжим бороться за права наших рыбаков», – сообщил Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что в Мурманской области принят ряд мер, чтобы рыба оставалась доступным продуктом. В том числе проходят ярмарки «Наша рыба».

«С 2019 года мы проводим мероприятия в Мурманске по выходным и выездные. Всего проведена 371 ярмарка, 1,5 тысячи тонн рыбной продукции по ценам ниже рыночной прежде всего на охлажденную треску за это время реализовано», – сказал губернатор.

По региональному плану «На Севере – Жить!» особое внимание в регионе уделяют поддержке семей с детьми и защитникам нашей страны. Выстроен комплекс мер, в том числе запущен проект «На Севере – малыш».

«Коллеги, прошу внимательно относиться к этой теме, к каждому поступающему вопросу. Бывают абсолютно нестандартные, которые возможно не урегулированы законодательной базой, и нужно каждый вопрос индивидуально разбирать, помогать нашим семьям. Также прошу продолжить с надлежащим качеством реализовывать программу реновации ЗАТО, поддержанную президентом», – подчеркнул Андрей Чибис.

Ещё одна прозвучавшая на «прямой линии» тема – жильё. Президент обратил внимание, что есть регионы, на которые распространена 2% ипотека. В том числе это Мурманская область.

«Благодаря быстрому предоставлению земельных участков, обеспечению инфраструктурой активно растёт жилищное строительство: мы уже выполнили установленный федеральным центром план по вводу на текущий год на 173%. Темпы ввода жилья у нас выросли в 3 раза, объём стройки значительный. В Мурманске, скоро и в других городах. Впервые со времен СССР такой ввод в рынок реализуем, такой комплексный подход. Активно продолжим, чтобы эти механизмы продолжали работу», – сказал Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559474/#&gid=1&pid=1

-

