Губернатор Андрей Чибис об обращении Владимира Путина: в Мурманской области все поставленные президентом задачи будут успешно выполнены

Губернатор Андрей Чибис обратился к жителям региона по итогам сегодняшнего выступления Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Бойцы Северного флота, добровольцы Мурманской области успешно и эффективно выполняют задачи в рамках специальной военной операции. С уверенностью могу сказать, что сегодняшние воины – достойны поколения победителей, которые освободили весь мир от нацизма в середине прошлого века, защищая нашу страну в Великую Отечественную войну. Сегодня Президентом России объявлена частичная мобилизация – это необходимое и важное решение для того, чтобы обеспечить защиту, суверенитет и безопасность нашего государства. Призывная комиссия под моим руководством приступила к выполнению этой задачи. Я рассчитываю на вашу поддержку. Уверен, что в Мурманской области все поставленные президентом задачи будут успешно выполнены», – подчеркнул глава региона в видеообращении в социальных сетях «ВКонтакте» и «Телеграм».

Фото: https://gov-murman.ru