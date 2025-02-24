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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.25 11:00

Губернатор Андрей Чибис об открытии в Мурманске первого в России духовного реабилитационно-спортивного центр для ветеранов СВО: «Бойцы отмечают, что это полезная, важная и нужная инициатива»

Вчера, в День защитника Отечества, в Мурманске при храме Спаса на водах был открыт первый в России Духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества». Его главная задача – способствовать социальной адаптации и восстановлению здоровья участников СВО. Сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис подчеркнул важность центра для наших бойцов, вернувшихся с полей спецоперации.

«Участники СВО, с которыми я вчера успел пообщаться, отмечают, что это полезная, важная и нужная инициатива. Спасибо владыке Митрофану, нашим друзьям и партнёрам – компании «Норникель», которые поддержали создание центра. Также благодарю команду правительства, которая непосредственно занималась созданием объекта. Важно, чтобы он функционировал надлежащим образом. Вчера мы всё это обсудили. Приглашаю всех наших ребят, ветеранов специальной операции, его посещать. Мы договорились, что посещать его можно будет с семьями, с жёнами», – отметил глава региона.

Духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества» будет работать со вторника по воскресенье с 9.00 до 20.00.

Напомним, здание центра состоит из трёх этажей, где оборудованы спортивные залы, в том числе тренажёрный, для занятий боевыми искусствами, боксом, настольным теннисом, есть тренерские, медицинский кабинет и кабинет массажа, гостевая зона, конференц-зал. Планируется, что в центре также будет работать воскресная школа. В здании – доступная среда, созданы все условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья: есть пандусы, подъёмники, лифты. Также у центра оборудована большая парковка для автотранспорта посетителей.

На оперативном совещании глава региона напомнил, что в этот день, три года назад, Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.

«Президент России Владимир Владимирович Путин принял такое решение, чтобы защитить страну. И наши бойцы сегодня с доблестью и честью выполняют эту задачу – чётко, мужественно, эффективно работают. Ещё раз низкий всем поклон тем, кто этой службой занимается», – сказал Андрей Чибис.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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